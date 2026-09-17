Nemzeti Sportrádió

Elmarad a rali-vb szaúdi futama, Szardíniában lesz az idényzáró

2026.09.17. 17:01
Fotó: Getty Images
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rali-világbajnokság Szaúd-Arábia rali-vb
Elmarad a november közepére tervezett Szaúdi rali, ezért a világbajnoki sorozat zárófutama az október első napjaiban sorra kerülő Szardínia-rali lesz.

A versenysorozat hivatalos honlapjának csütörtöki közleménye szerint a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) és a vb promótere, valamint a Szaúdi Autó- és Motorsportszövetség (SAMF) az elmúlt hónapokban közösen dolgozott azon, hogy a helyi szervezőkkel egyeztetve megtalálja a módját a viadal megrendezésének. Ezek az erőfeszítések ugyanakkor nem jártak sikerrel, a közel-keleti fegyveres konfliktus olyan bizonytalanságokat eredményez a régióban, amelyek nem teszik lehetővé a futam lebonyolítását.

Az idei vb így 13 fordulós lesz, az utolsót október 1. és 4. között rendezik Szardínián.

A pontversenyt a gyártók között már biztosan bajnok Toyota brit kettőse, Elfyn Evans és Scott Martin vezeti 230 ponttal, mögöttük márkatársaik, a finn Sami Pajari, Marko Salminen duó a második 213-mal, míg a múlt vasárnap Chilében győztes Oliver Solberg, Elliott Edmondson svéd, brit páros – szintén Toyotával – a harmadik 209-cel.

 

rali-világbajnokság Szaúd-Arábia rali-vb
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