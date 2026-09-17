Elmarad a rali-vb szaúdi futama, Szardíniában lesz az idényzáró

A versenysorozat hivatalos honlapjának csütörtöki közleménye szerint a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) és a vb promótere, valamint a Szaúdi Autó- és Motorsportszövetség (SAMF) az elmúlt hónapokban közösen dolgozott azon, hogy a helyi szervezőkkel egyeztetve megtalálja a módját a viadal megrendezésének. Ezek az erőfeszítések ugyanakkor nem jártak sikerrel, a közel-keleti fegyveres konfliktus olyan bizonytalanságokat eredményez a régióban, amelyek nem teszik lehetővé a futam lebonyolítását.

Az idei vb így 13 fordulós lesz, az utolsót október 1. és 4. között rendezik Szardínián.

A pontversenyt a gyártók között már biztosan bajnok Toyota brit kettőse, Elfyn Evans és Scott Martin vezeti 230 ponttal, mögöttük márkatársaik, a finn Sami Pajari, Marko Salminen duó a második 213-mal, míg a múlt vasárnap Chilében győztes Oliver Solberg, Elliott Edmondson svéd, brit páros – szintén Toyotával – a harmadik 209-cel.