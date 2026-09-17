Nemzeti Sportrádió

Szegeden is bemutatkozik a Halhatatatlan Magyar Sportolók Egyesületének iskolai motivációs programja

2026.09.17. 17:21
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Fotó: Kovács Péter
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HMSE Nagy Tímea Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete
A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete (HMSE) a hétvégén társszervezőként vesz részt a szegedi „Egy hajóban evezünk” Országos Testnevelésügyi Konferencián, amelyen Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok, a HMSE elnöke mutatja be a szervezet iskolai motivációs programját.

A HMSE csütörtöki közleménye szerint a pedagógusok számára térítésmentesen elérhető programlehetőség lényege, hogy olimpiai és világbajnok legendás magyar sportolók személyesen jutnak el iskolákba, ahol saját életútjukon keresztül beszélnek többek között kitartásról, céltudatosságról, szorgalomról, fair playről és a rendszeres mozgás jelentőségéről.

A közleményben az egyesület kiemelte, hogy a programnak komoly múltja van, a HMSE tagjai ugyanis az elmúlt években több száz közönségtalálkozón vettek részt, és több tízezer emberrel találkoztak országszerte. A hétvégén Szegeden nemcsak Nagy Tímea, hanem a HMSE olimpiai bajnok tagjai is jelen lesznek.

A kétnapos szakmai rendezvényt a HMSE és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete szervezi, egyik központi témája pedig az iskolai testnevelés, a versenysport és az utánpótlás kapcsolata lesz.

HMSE Nagy Tímea Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete
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