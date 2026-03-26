A gyenge első félidő után nem sikerült egyenlíteni, kikapott a magyar U21-es válogatott Izraeltől

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–IZRAEL 0–1 (0–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 500 néző. Vezette: Smajc (szlovén)

MAGYARORSZÁG: Pécsi – Bíró B. (Bodnár G., a szünetben), Yaakobishvili A., Dragóner Á., Kovács P. (Vajda B., a szünetben) – Tóth R. (Manner, 73.), Tuboly (Molnár Á., 84.), Fenyő (Átrok, 60.) – Dénes V. (Horváth Kevin, 60.), Gruber (Klausz, 73.), Vancsa (Bánáti, 60.). Szövetségi edző: Németh Antal

IZRAEL: Melika – Ben Haros (Halaili, 61.), Jeszilirmak (Svarc, 61.), Kohen (Lais, 61.), Faingezicht (Leig, 61.), Abu Farhi (Koren, a szünetben) – Jehosuha (Vorko, a szünetben) – Lin (Hazan, a szünetben; Disztelfeld, 72.), Abed (Alkukin, a szünetben), Binjamin (Lemkin, a szünetben) – Abu Rumi (Zoabi, a szünetben). Szövetségi edző: Guj Luzon

Gólszerző: Binjamin (34.)

Pécsi Árminon (feketében) semmi sem múlt (Fotó: Kovács Péter)

„Nagy örömmel veszem át a csapatot, kollégáimmal azon dolgozunk, hogy jól zárjuk a jelenlegi korosztály Eb-selejtező sorozatát, és a hátralévő négy mérkőzésen a lehető legtöbb pontot szerezzük meg” – többek között ezt mondta Németh Antal január 23-án, amikor kiderült, Szélesi Zoltán távozását követően (a korábbi 28-szoros válogatott labdarúgó az Újpest vezetőedzője lett) átveszi az U21-es válogatott szakmai irányítását. Talán sokan emlékeznek, a korosztályos csapat tavaly szeptemberben, csalódást jelentő, 1–1-es litvániai döntetlennel kezdte a selejtezősorozatot, aztán az Ukrajna elleni 3–3 és a Törökországgal játszott 1–1 megmutatta, jóval több van az együttesben. Miután novemberben Horvátország 2–0-ra győzött a Hidegkuti stadionban, az első győzelem még várat magára, ám remélhetőleg csak keddig, amikor az ukránok elleni hazai meccsel folytatódik a sorozat. Ezt azonban még megelőzte az Izraellel játszott felkészülési mérkőzés, amely messze nem ígérkezett könnyű erőpróbának. A rivális a csoportjában Szlovéniát, Hollandiát és Bosznia-Hercegovinát megelőzve, Norvégia mögött a második helyen áll, csak egy veresége van, és kedden éppen hazánkban, Budaörsön fogadja majd a bosnyákokat.