A gyenge első félidő után nem sikerült egyenlíteni, kikapott a magyar U21-es válogatott Izraeltől

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–IZRAEL 0–1 (0–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 500 néző. Vezette: Smajc (szlovén)
MAGYARORSZÁG: Pécsi – Bíró B. (Bodnár G., a szünetben), Yaakobishvili A., Dragóner Á., Kovács P. (Vajda B., a szünetben) – Tóth R. (Manner, 73.), Tuboly (Molnár Á., 84.), Fenyő (Átrok, 60.) – Dénes V. (Horváth Kevin, 60.), Gruber (Klausz, 73.), Vancsa (Bánáti, 60.). Szövetségi edző: Németh Antal
IZRAEL: Melika – Ben Haros (Halaili, 61.), Jeszilirmak (Svarc, 61.), Kohen (Lais, 61.), Faingezicht (Leig, 61.), Abu Farhi (Koren, a szünetben) – Jehosuha (Vorko, a szünetben) – Lin (Hazan, a szünetben; Disztelfeld, 72.), Abed (Alkukin, a szünetben), Binjamin (Lemkin, a szünetben) – Abu Rumi (Zoabi, a szünetben). Szövetségi edző: Guj Luzon
Gólszerző: Binjamin (34.)
„Nagy örömmel veszem át a csapatot, kollégáimmal azon dolgozunk, hogy jól zárjuk a jelenlegi korosztály Eb-selejtező sorozatát, és a hátralévő négy mérkőzésen a lehető legtöbb pontot szerezzük meg” – többek között ezt mondta Németh Antal január 23-án, amikor kiderült, Szélesi Zoltán távozását követően (a korábbi 28-szoros válogatott labdarúgó az Újpest vezetőedzője lett) átveszi az U21-es válogatott szakmai irányítását. Talán sokan emlékeznek, a korosztályos csapat tavaly szeptemberben, csalódást jelentő, 1–1-es litvániai döntetlennel kezdte a selejtezősorozatot, aztán az Ukrajna elleni 3–3 és a Törökországgal játszott 1–1 megmutatta, jóval több van az együttesben. Miután novemberben Horvátország 2–0-ra győzött a Hidegkuti stadionban, az első győzelem még várat magára, ám remélhetőleg csak keddig, amikor az ukránok elleni hazai meccsel folytatódik a sorozat. Ezt azonban még megelőzte az Izraellel játszott felkészülési mérkőzés, amely messze nem ígérkezett könnyű erőpróbának. A rivális a csoportjában Szlovéniát, Hollandiát és Bosznia-Hercegovinát megelőzve, Norvégia mögött a második helyen áll, csak egy veresége van, és kedden éppen hazánkban, Budaörsön fogadja majd a bosnyákokat.
Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat játékosai letámadtak, és a kilencedik percben Tóth Rajmund akár a vezetést is megszerezhette volna, ha Bíró Barnabás erős középre adása után jól találja el az elé pattanó labdát. Az első pillanattól látni lehetett, az izraeli játékosok labdabiztosak, nem jönnek zavarba, ha letámadják őket, és kis területen kell jó technikai megoldást választaniuk. Fölényüket a sorozatban elvégzett szögletek is jelezték, a labda többször is megtalálta a középen érkezőket, igaz, egy ideig kevés veszélyt jelentettek Pécsi Ármin kapujára. Alig több mint félórányi játékot követően, jobb oldali labdaszerzés után létszámfölényes támadást vezethetett Izrael, és a pontos centerezést Ran Binjamin gólra is váltotta.
A szünetben Németh Antal a védelem két szélén változtatott, Bíró Barnabás helyére Bodnár Gergő, Kovács Patrik helyére Vajda Botond állt be, az izraeliek ugyanakkor a fél csapatukat lecserélték, hat új játékos is érkezett. Az 55. percben közel járt az egyenlítéshez a magyar csapat, ám Tuboly Máté remek szabadrúgása után a léc kisegítette a vendégeket. Maradt a magyar fölény, Gruber Zsombor fejesénél bravúrral védett Ofek Melika, az ismétlésnél pedig fölé lőtt a Ferencváros támadója. Szinte rögtön utána Pécsi Ármin piszkálta ki a bal alsó sarok elől Liran Hazan lövését, szép védés volt a Liverpool fiataljától.
A játékrész közepén Gruber Zsombor akár tizenegyest is kiharcolhatott volna Dagac Vorkóval szemben, ha kicsit rámenősebb, majd egy átlövésnél újra Pécsi Ármin igazolta a formáját – nem érheti kritika a 21 éves kapust. Vajda Botond és Manner Balázs lövésében is benne volt az egyenlítés lehetősége, ám a helyzetek kimaradtak, így döntetlenszagú mérkőzésen az első játékrészben jobban futballozó Izrael nyert. 0–1