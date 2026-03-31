Gruber Zsombor: Most már ideje meccseket nyernünk

A rossz főpróba után jó lesz az előadás – tartja a mondás. Ebben bízhatunk az U21-es válogatottal kapcsolatban, az Ukrajna ellen kedden Európa-bajnoki selejtezőt játszó csapat múlt csütörtökön ugyanis 1–0-s vereséget szenvedett Izraeltől a felcsúti Pancho Arénában felkészülési mérkőzésen. Ezen a találkozón mutatkozott be Németh Antal, aki az Újpestre távozó Szélesi Zoltán helyét vette át a kispadon.

A keddi fellépésen nem szabad hibázni, mert a mieink csak győzelemmel tarthatják életben továbbjutási reményeiket: a H-csoportot Törökország vezeti öt mérkőzésen szerzett 11 pontjával, szorosan a nyomában az eggyel kevesebb meccset játszó Horvátország, a harmadik Ukrajna öt ponttal, Magyarország a negyedik helyen áll négy találkozón szerzett három pontjával, az utolsó helyezett pedig Litvánia. A magyar együttes biztatóan játszott az Ukrajna (3–3) és a Törökország elleni (1–1) döntetlen alkalmával, a Litvániával szemben elhullajtott két pontért (1–1) azonban nagy kár. Gruber Zsombor, a válogatott húzóembere pontosan tudja, hogy a keddi pontvesztés akár meg is pecsételheti a mieink sorsát.

„Nem állunk jól az eddig szerzett három pontunkkal – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére a magyar bajnoki címvédő Ferencváros 21 esztendős támadója. – Ideje meccseket nyernünk. Új stáb érkezett új elképzelésekkel, a keret is átalakult, így a korábbi mérkőzéseink nem kínálnak megfelelő viszonyítási alapot. Reménykedem benne, hogy az összes hátralévő összecsapásunkon győzünk, a riválisok pedig kisegítenek minket egy-két kedvező eredménnyel, és kijutunk az Európa-bajnokságra. Ehhez első lépésként kedden az ukránok ellen kell eredményesnek lennünk, most ez a fontos, semmi más."

A fiatal támadónak különösen fontos lenne a jó játék és a győzelem, hiszen ragyogó őszi szezonja után a tavasszal egyelőre csak epizódszerep jut neki a klubcsapatában.

„Természetesen mindig szeretnék játszani, van, hogy több lehetőséget kapok, máskor kevesebbet. Úgy érzem, az őszi teljesítményem rendben volt, a tavaszt góllal kezdtem, jól futballoztam, mégis inkább csereként lépek pályára, van ez így. Továbbra is dolgozom becsülettel a Fradiban és a válogatottban is, hogy jól teljesítsek és minél több szerepet kapjak" – fogalmazott Gruber Zsombor.

Az október 6-ig tartó Eb-selejtező végén a kilenc csoport első helyezettjei, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán–szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára. A további nyolc második helyezett pótselejtezőt játszik a fennmaradó négy Eb-helyért.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

16.30: Magyarország–Ukrajna

Hidegkuti Nándor Stadion. Vezeti: Jakob Semler (osztrák) (Tv: M4 Sport)

A csoport állása: 1. Törökország 11 pont (5 mérk.), 2. Horvátország 10 (4), 3. Ukrajna 5 (5), 4. Magyarország 3 (4), 5. Litvánia 2 (6)