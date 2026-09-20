Nem csak a rangsor számít – Thury Gábor jegyzete

PÉNTEKEN MEGKEZDI szereplését labdarúgó-válogatottunk a Nemzetek Ligája B-ligájában. Az egyértelmű cél a feljutás az Ukrajnával, Grúziával és Észak-Írországgal együtt alkotott kvartettből az A-divízióba. Az első körben szeptember 25-én az ukránok jönnek a Puskás Arénába, s az biztos, hogy részleges izomszakadása következtében az AEK csatárára, Varga Barnabásra nem számíthat Marco Rossi. A szövetségi kapitány vasárnap meghívta a keretbe a sérüléséből felépült kétszeres válogatott Bárány Donátot, aki a holland élvonalban szereplő Den Haagban megszerezte első gólját, amely ráadásul pontot jelentett a Cambuur ellen. Varga Barnabás magyar szinten pótolhatatlan, szinte biztos, hogy Rossi nemcsak az összeállításon, a taktikán is változtat. A keretbe csatárposztra utólag behívott Bárány mellett Jurek Gábor (MTK) legutóbb a Győr ellen nem szerzett gólt, ahogyan Lukács Dániel (Puskás Akadémia) a Kispest-Honvéd, illetve Szalai József (Paks) a Kisvárda ellen sem. Sallai Roland helye még akkor is megkérdőjelezhetetlen, ha a Trabzonsportól kapott négygólos zakó után érkezett az összetartásra. Örömteli, hogy Redzic Damir (RB Salzburg) 52 percet kapott a Sturm elleni hazai bajnokin (3–0), továbbá Tóth Alex önbizalmának nyilvánvalóan jót tett, hogy a Bournemouthban kapott néhány percet a Liverpooltól – amelyben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos átlagos teljesítményt nyújtott – elszenvedett 1–0-s vereség során.

Az európai szövetség ranglistáján Magyarország (18.) öt hellyel megelőzi Ukrajnát (23.), ez nem akkora különbség, amelyre azt mondhatjuk, miénk lesz a három pont. S van még valami: a szomszédos ország élet-halál harcot vív, a Dinamo Kijevvel 1986-ban KEK-győztes, szovjet bajnok és kupagyőztes, nem mellékesen a Ferencvárossal is aranyérmes, jelenleg a Dinamónál játékosmegfigyelő Rácz Lászlóval készített interjúból kiderül, az ukrán emberek életének szerves része az óvóhely. A stadionok nézőterére annyi embert engednek be, amennyi a legközelebbi óvóhely befogadóképessége… Igazat adok az egykori válogatottnak: ne lássunk bele többet az NL-találkozóba egy futballeseménynél, ugyanakkor az orosz agresszorral szemben 2022 februárja óta háborúban álló ország futballistáinak erejét nyilván megtöbbszörözi a fennmaradásért folytatott küzdelem. A ranglistán a becsvágy képes akár öthelynyi különbséget eltüntetni.

Nemcsak Varga Barnabás hiányával, ezzel is számolni kell.

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