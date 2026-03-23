Hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség a Magyar Röplabdaszövetség gazdálkodásáról – sajtóhír

2026.03.23. 20:26
Hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat eljárást a Magyar Röplabdaszövetség gazdálkodásáról az ügyészség és a rendőrség – tudta meg a Telex.hu.

A Telex.hu értesülései szerint az elnökségből októberben távozó öt tag, Gál László alelnök, Klauser Róbert, Kocsik-Bogár Anita, Puszta Balázs és Kovács Szilárd a korábbi válogatott játékos Veres Péterrel, s a már korábban távozó operatív igazgatóval, Slenker Gergellyel kiegészülve számviteli problémák miatt az ügyészséghez fordult.

„Mivel az MRSZ kiemelten közhasznú testület, a törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el, ezért nem is mehettek volna a rendőrségre. A példátlanul drasztikus akció figyelemfelhívás volt, mert a szövetség működését átláthatatlannak minősítették, noha az ellenőrző testület nem talált nagyobb hiányosságokat” – írta a Telex, amely úgy tudja, az ügyészség a rendőrséget kérte fel a vizsgálatra, és ez novemberben el is kezdődött (Slenker Gergelyt például novemberben hallgatták ki tanúként).

A lap cikkére közleményben reagált a szövetség.

„A szövetségnek nincs semmilyen tudomása arról, hogy ellene bármilyen nyomozás, vagy rendőrségi eljárás zajlana. Az ezzel kapcsolatos híresztelések valótlanok, ilyen jellegű információ nem érkezett a szövetséghez. Az MRSZ működése során minden esetben a jogszabályoknak megfelelő, átlátható és felelős gazdálkodást tartotta és tartja szem előtt! A szövetség elkötelezett a közpénzekkel való szabályszerű elszámolás, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások maradéktalan betartása mellett. A Magyar Röplabdaszövetség nyitott minden, a törvényességi felügyelet keretében zajló vizsgálatra, és a jövőben is mindenben együttműködik az illetékes hatóságokkal. Visszautasítunk minden olyan megalapozatlan állítást, amely a szövetség működésének átláthatóságát vagy jogszerűségét kérdőjelezi meg” – állt a közleményben.

A Telex azonban elérte a rendőrséget, amely reagált a megkeresésre: „A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat eljárást; válaszadásunkig gyanúsítotti kihallgatás nem történt” – idézi a rendőrséget a lap.

 

