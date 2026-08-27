Nemzeti Sportrádió

Hatalmas bónuszt kapnak Varga Barnabásék a BL-főtábláért

H. Á.H. Á.
2026.08.27. 12:45
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Varga Barnabás(balra) alaposan rászolgált az Iliopulosz által felajánlott jutalomra (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Mariosz Ilopulosz Varga Barnabás AEK Athén
Ahogy beszámoltunk róla, az AEK Athén az idegenbeli gól nélküli döntetlen után hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Levszki Szófiát, így bejutott a Bajnokok Ligája ligaszakaszába. A meccs után a klub többségi tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz óriási bónusz kifizetéséről tájékoztatta a játékosokat.

Mint arról beszámoltunk, az AEK Athén – többek között a duplázó Varga Barnabás remeklésének köszönhetően – 4–0-ra legyőzte a Levszki Szófiát a Bajnokok Ligája selejtezője playoffkörének visszavágóján, így nyolc év után felkerült a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára.

A görög sportlap, a FOS írása szerint mérkőzés után az öltözőben ünneplő csapatot meglátogatta a klub többségi tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz, s az üzletember nagyvonalú bejelentést tett a játékosok körében: a főtáblás szereplés eléréséért kétmillió eurós bónuszt ajánlott fel a csapatnak.

Azt nem tudni pontosan, hogy a felajánlásból csak a bolgárok elleni párharc során pályára lépő 17 játékos, vagy a BL-keretben szereplők, esetleg az első csapat keretéhez tartozó 27 labdarúgó mindegyike kap-e bónuszból, ám még ez utóbbi esetben is 75 000 euró körüli összeget kaphat egy labdarúgó.

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BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK
BAJNOKI ÁG
AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár) 4–0 
Gólszerző: Jovics (7.), Varga B. (12., 29.), R. Marín (55. – 11-esből)
Továbbjutott: az AEK Athén, 4–0-s összesítéssel

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