Hatalmas bónuszt kapnak Varga Barnabásék a BL-főtábláért

Mint arról beszámoltunk, az AEK Athén – többek között a duplázó Varga Barnabás remeklésének köszönhetően – 4–0-ra legyőzte a Levszki Szófiát a Bajnokok Ligája selejtezője playoffkörének visszavágóján, így nyolc év után felkerült a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára.

A görög sportlap, a FOS írása szerint mérkőzés után az öltözőben ünneplő csapatot meglátogatta a klub többségi tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz, s az üzletember nagyvonalú bejelentést tett a játékosok körében: a főtáblás szereplés eléréséért kétmillió eurós bónuszt ajánlott fel a csapatnak.

Azt nem tudni pontosan, hogy a felajánlásból csak a bolgárok elleni párharc során pályára lépő 17 játékos, vagy a BL-keretben szereplők, esetleg az első csapat keretéhez tartozó 27 labdarúgó mindegyike kap-e bónuszból, ám még ez utóbbi esetben is 75 000 euró körüli összeget kaphat egy labdarúgó.