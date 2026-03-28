U18-as válogatottunk egygólos vereséget szenvedett Franciaországtól

Franciaország és Magyarország is döntetlent játszott az első fordulóban. A mieink kétgólos hátrányból egyenlítettek Svájc ellen, míg a franciák gól nélküli döntetlent játszottak Walesszel.

Az MLSZ emlékeztet, Gerliczki Máté öt helyen változtatott a szerdán pályára küldött kezdő tizenegyen: a védelemben Lakatos Kristóf váltotta Szebellédi Bátort, a középpályán az első mérkőzés utolsó perceiben kiállított Varga Zsombort Balázs Teó helyettesítette, míg elöl a Bősze Levente, Mándity Márkó, Gólik Benjámin trió helyett Riba Zsombor, Nyers Ádám és Magyarics Erik kapott lehetőséget.

Az első komolyabb helyzetnél a kapufa „mentette meg” a magyar kaput, a félidő végén viszont már betaláltak a franciák, egy labda Rab Bencén pattant meg magyar szempontból szerencsétlenül. A folytatásban feljebb tolta védelmi vonalát csapatunk, amely több helyzetet is kidolgozott, a gól azonban nem jött össze. Magyarország a keddi záró fordulóban, Wales ellen kiharcolhatja az A-ligában maradást.

„Tudtuk, hogy erős csapattal találkozunk, azt is kaptuk Franciaországtól, amit vártunk tőle. Az első félidőben náluk volt többet a labda, de jól tartottuk magunkat, nem engedtünk sok lehetőséget nekik. Nagyon sajnálom, hogy a félidő végén egy szerencsétlen gólt kaptunk. A szünet után feljebb védekeztünk, az utolsó negyedórában még feljebb, volt is három nagy helyzetünk, de egyikből sem született gól. Az volt a tervünk, hogy végig meccsben legyünk, bíztunk abban, hogy akár az utolsó percekben is lesz esélyünk egy jó eredmény elérésére. Ez így is történt, a terv működött, kár, hogy a jó eredmény elmaradt. Ugyanakkor még mindig versenyben vagyunk, a Wales elleni mérkőzésen elérhetünk olyan eredményt, amellyel teljesítjük a torna előtt megfogalmazott célunkat, a bennmaradást” – értékelt az mlsz.hu-nak Gerliczki Máté.

U18-AS EB-SELEJTEZŐ, A-LIGA

2. FORDULÓ

Franciaország–Magyarország 1–0 (1–0)

Carouge (Svájc)

Magyarország: Esery Desmond – Ujváry Ferenc (Gólik Benjámin, 79.), Lakatos Kristóf, Prettenhoffer Márton, Csóka Gergely – Rab Bence (Palkó Áron, 60.), Balázs Teó, Zubor Ádám – Riba Zsombor (Vörös Barna, 60.), Magyarics Erik (Büki Szabolcs, 70.) – Nyers Ádám (Bősze Levente, 70.)

Gólszerző: Rab (44. – öngól)