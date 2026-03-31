U18-as Eb-selejtező: Wales kiütésével A-ligások maradtak a mieink
Az A-ligában folytatja az U18-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjét a magyar válogatott, amely kedden négygólos sikert aratott Wales felett, így csoportja második helyén zárt.
Gerliczki Máté csapata közvetlenül a szünet előtt szerzett vezetést a svájci torna utolsó fordulójában, mégpedig Rab Bence góljával. A fordulást követően a Puskás Akadémia neveltje, Varga Zsombor duplázta meg a mieink előnyét, majd következett a Honvéd-tehetség, Nyers Ádám találata. A végeredményt Rab állította be, keretes szerkezetbe foglalva a meccset.
Magyarország ezzel az A-ligában folytatja a selejtezőt.
U18-AS EB-SELEJTEZŐ, A-LIGA
3. FORDULÓ
Wales–Magyarország 0–4 (Rab 44., 79., Varga Zs. 71., Nyers 78.)
