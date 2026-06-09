„Tízpontos” felkészülés – Bodnár Zalán jegyzete

Lejátszotta negyedik, a naptári évben utolsó felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. Bár az első félidő nem mutatott valami jól a debreceni Nagyerdei Stadionban a kazahok ellen, a szünet után jóval szebb arcát mutatta Marco Rossi szövetségi kapitány csapata. Jól is cserélt a szakvezető, a helyi kötődésű, a DVSC-ben futballozó 21 éves Szűcs Tamás beállítása nagyszerűen sült el, mesteri gólpasszt adott Szoboszlai Dominiknak. Majd jött az irgalmatlanul nagy gól Schäfer Andrástól, jobban aligha lehetett volna eltalálni a labdát, mint ahogyan az Union Berlin légiósa lőtte csaknem 30 méterről. Majd a ráadás perceiben az újonc Tóth Rajmund is betalált. A szünet utáni játék alapján sima győzelem.

Ha már az élet úgy hozta, hogy az idén márciusban nem pótselejtezőt, júniusban pedig nem vb-felkészülési meccseket kellett játszania válogatottunknak, érdemes talán egy blokkban kezelni ezt a négy összecsapást az év első feléből, mert az ősszel már tétmérkőzések következnek a Nemzetek Ligájában. Ha itt is lehetne pontokat gyűjteni, a szlovénok (1–0), a finnek (2–1) és a kazahok (3–1) legyőzése mellett a görögök elleni 0–0-val a megszerezhető 12-ből 10-et besöpört volna a válogatott.

Persze, ezeken a találkozókon nem az eredmény az elsődleges. Fontosabb, hogy a szakmai stáb által kitűzött célokat elérte-e az együttes. Mik lehettek ezek a célok? Fiatalok kipróbálása, beépítése? Pipa. Többen is ígéretes teljesítményt nyújtottak az újak közül. A védelem stabilizálása révén a visszatérés a korábbi sikerek alapjaihoz? Részben sikerült, az első két meccsen nem kapott gólt a csapat, de a finnek elleni második és a kazahok elleni első félidő azt mutatta, van még tennivaló. A kapitány láthatóan keresi-kutatja Willi Orbán optimális társát a védelem közepén. Előrelépés a labdabirtoklás és a mérkőzés uralása terén? Ha az említett ellenfelekkel szemben ez mérvadó, javarészt sikerült.

Persze szeptemberben derül majd ki, elsőként az ukránok ellen, hogy eredményes munka zajlott-e a novemberi, Írország elleni fájdalmas vereség óta. Mindenesetre azóta veretlen a csapat, négy meccséből hármat megnyert, és optimistán tekinthet az előtte álló, fontosabb feladatok felé.