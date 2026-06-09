Nemzeti Sportrádió

„Tízpontos” felkészülés – Bodnár Zalán jegyzete

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.06.09. 23:15
Címkék
Marco Rossi NS-vélemény magyar válogatott

 

Lejátszotta negyedik, a naptári évben utolsó felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. Bár az első félidő nem mutatott valami jól a debreceni Nagyerdei Stadionban a kazahok ellen, a szünet után jóval szebb arcát mutatta Marco Rossi szövetségi kapitány csapata. Jól is cserélt a szakvezető, a helyi kötődésű, a DVSC-ben futballozó 21 éves Szűcs Tamás beállítása nagyszerűen sült el, mesteri gólpasszt adott Szoboszlai Dominiknak. Majd jött az irgalmatlanul nagy gól Schäfer Andrástól, jobban aligha lehetett volna eltalálni a labdát, mint ahogyan az Union Berlin légiósa lőtte csaknem 30 méterről. Majd a ráadás perceiben az újonc Tóth Rajmund is betalált. A szünet utáni játék alapján sima győzelem.

Ha már az élet úgy hozta, hogy az idén márciusban nem pótselejtezőt, júniusban pedig nem vb-felkészülési meccseket kellett játszania válogatottunknak, érdemes talán egy blokkban kezelni ezt a négy összecsapást az év első feléből, mert az ősszel már tétmérkőzések következnek a Nemzetek Ligájában. Ha itt is lehetne pontokat gyűjteni, a szlovénok (1–0), a finnek (2–1) és a kazahok (3–1) legyőzése mellett a görögök elleni 0–0-val a megszerezhető 12-ből 10-et besöpört volna a válogatott. 

Persze, ezeken a találkozókon nem az eredmény az elsődleges. Fontosabb, hogy a szakmai stáb által kitűzött célokat elérte-e az együttes. Mik lehettek ezek a célok? Fiatalok kipróbálása, beépítése? Pipa. Többen is ígéretes teljesítményt nyújtottak az újak közül. A védelem stabilizálása révén a visszatérés a korábbi sikerek alapjaihoz? Részben sikerült, az első két meccsen nem kapott gólt a csapat, de a finnek elleni második és a kazahok elleni első félidő azt mutatta, van még tennivaló. A kapitány láthatóan keresi-kutatja Willi Orbán optimális társát a védelem közepén. Előrelépés a labdabirtoklás és a mérkőzés uralása terén? Ha az említett ellenfelekkel szemben ez mérvadó, javarészt sikerült.      

Persze szeptemberben derül majd ki, elsőként az ukránok ellen, hogy eredményes munka zajlott-e a novemberi, Írország elleni fájdalmas vereség óta. Mindenesetre azóta veretlen a csapat, négy meccséből hármat megnyert, és optimistán tekinthet az előtte álló, fontosabb feladatok felé.

Kapcsolódó tartalom

Schäfer András: Nehéz értékelni, gyenge teljesítményt nyújtottunk az első félidőben

A bombagólt szerző középpályás kritikusan értékelt Kazahsztán legyőzése után, ugyanakkor elismerte, ezúttal a cserék voltak a nyerőemberek.

Marco Rossi: Kazahsztán gyakorlatilag agresszív transzban játszotta végig a mérkőzést

„Nyerni akartunk, de nem így szerettük volna kezdeni a mérkőzést, egy ilyen kapott góllal.”

Fordított a magyar válogatott, Schäfer bombagólja is kellett a kazahok legyőzéséhez Debrecenben

Nemzeti csapatunk negyedszer is veretlen maradt az új Nagyerdei Stadionban, ahol Szoboszlai egyenlített, és az újonc Tóth Rajmund is betalált.

Szoboszlainak egy kis „focidetox” most jól fog esni

A válogatott csapatkapitányának a sikertelen világbajnoki selejtezősorozat miatt még mindig vannak „szomorú gondolatai”.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

Marco Rossi NS-vélemény magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Marco Rossi: Kazahsztán gyakorlatilag agresszív transzban játszotta végig a mérkőzést

Magyar válogatott
2 órája

Marco Rossi: A szurkolók megérdemlik, hogy közelről lássák a játékosokat

Magyar válogatott
2026.06.08. 18:52

Ígéretes kazah fiatalok kaphatnak lehetőséget Debrecenben

Magyar válogatott
2026.06.08. 10:08

Oda az idény – Malonyai Péter jegyzete

Kézilabda
2026.06.08. 00:03

Áron bácsiék – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
2026.06.06. 23:14

A győri dinasztia – Jakus Barnabás jegyzete

Kézilabda
2026.06.05. 22:53

Marco Rossi a bravúrokat bemutató Yaakobishvili Áront és a hibája után stabilan játszó Osváth Attilát is megdicsérte

Magyar válogatott
2026.06.05. 22:40

A Rossi-korszak nyitányát és a rossz emlékű Leekens-érát idézi a válogatottra váró finn, kazah páros

Magyar válogatott
2026.06.05. 13:24
Ezek is érdekelhetik