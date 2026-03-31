„Úgy gondolom, elégedettek lehetünk” – Szoboszlai Dominik a görögök elleni döntetlen után

„Arról beszéltünk, hogy a két meccset lehozzuk kapott gól nélkül. Persze, szerettük volna megnyerni a meccset, de a maiban nem volt meg az átütőerő. Ikszes, de inkább győzelemszagú meccs volt, a legfontosabb az volt, hogy ne kapjunk gólt. A négy védőnk összhangban mozog, ezt gyakoroltuk Telkiben is, ami visszajött a mérkőzéseken. Ez nagyon pozitív” – mondta el a mérkőzés után az M4 Sportnak Tóth Balázs, a válogatott kapusa.

Willi Orbán ugyancsak kiemelte annak a jelentőségét, hogy a válogatott ezúttal sem bizonytalanodott el hátul: „Az egész csapat nagyon jól teljesített, fontos volt, hogy ne kapjunk gólt. Szerettük volna megnyerni mindkét meccset, de a védekezés rendben volt. Eléggé hasonló erők voltak a pályán, nagyon erős csapattal találkoztunk. voltak lehetőségeink, de azt gondolom, igazságos a végeredmény. Nagyon intenzív időszakon vagyunk túl, jó munkát végeztünk. Mennünk kell tovább, sok mindenben sikerült fejlődnünk. Jó tempóban játszottunk, erre építhetünk.”

„A győzelemért mentünk, és szerintem ők is azért jöttek – ezt már Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitánya mondta a lefújás után. – Kiegyensúlyozott meccset játszottunk egy a Nemzetek Ligájában az A-divízióban szereplő válogatott ellen. Megbeszéltük, hogy nem kaphatunk gólt, és ezt teljesítettük. Egy győzelmet és egy döntetlent értünk el, úgy gondolom, elégedettek lehetünk.”

A meccs hajrájában bemutatott, majdnem góllal végződő cselsorozatáról elmondta, hogy elindult, és megpróbálta a legtöbbet kihozni az akcióból, azonban a végén kibillent az egyensúlyából. Majd az újoncok teljesítményét dicsérte: „Teljesen meg vagyok elégedve velük én is, és szerintem a mester is. Mindenki beletette azt, amit kellett. Megmutatták, hogy bárhonnan be lehet kerülni a válogatottba.”

Az interjú végén kitért arra, hogy a Liverpoollal szerencsés esetben hamarosan a Bajnokok Ligája-döntőjében is pályára léphet Budapesten. Szavai szerint azonban még hosszú az út a fináléig, annál is inkább, mert a következő körben a címvédő Paris Saint-Germainnel találkoznak. Azt azonban elismerte, hogy álomszerű dolog lenne, ha pályára léphetne a Puskás Arénában a sorozat döntőjében.

Tóth Alex szerint nem kellett volna sok, hogy a magyar válogatott megnyerje az összecsapást: „Kicsi pontosság hiányzott a lövéseknél. Megvoltak a helyzeteink, még egy kis pontosság, és jó dolgok fognak ebből kisülni. Próbáltam mindent megtenni, hogy visszajöjjek a meccsekbe, és igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Nagyon jó a Puskás Arénában látni a gyerekeket, hogy mennyire szeretnek minket, válogatott játékosokat, nagy örömmel tölt el.”