Tóth Alex: Az edzőnek nem kell megmagyaráznia, hogy miért nem lépek pályára

2026.03.22. 13:50
Tóth Alex a Ferencváros szurkolóinak nem tud nemet mondani egy közös képre (Fotó: Kovács Péter)
A vasárnapi közönségtalálkozóval hivatalosan is elkezdődött a Decathlon és a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hosszú távú együttműködése. Az eseményen a Bournemouth légiósa nyilatkozott az NSO Tv-nek.

 

Tóth Alex januárban csatlakozott az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth keretéhez, azonban csak 72 percet töltött eddig a pályán. A kevés játéklehetőségről így vélekedett kameránk előtt: 

„Nem könnyű a pálya széléről nézni a meccseket, de a profi futballban nem feltétlenül kell az edzőnek megmagyaráznia, hogy miért nem lépek pályára. Én csak álljak készen, ha pedig jön a lehetőség, akkor kell megmutatnom, hogy miért kerültem oda.”

Balról jobbra: Balogh Botond, Redzic Damir, Tóth Alex és Juhász Roland (Fotó: Kovács Péter)

A 20 éves középpályás új életteréről is ejtett néhány szót:

„Előfordul, hogy felismernek az után, de nem zaklatnak. Nagyon jó városba kerültem, nyugodt környezet.”

Tegnap, 7:07

Tóth Alex: Mindennap készen állok a bevetésre

Hirtelen minden felgyorsult körülötte, a Premier League ritmusát pedig még meg kell szoknia.

Végezetül Tóth a magyar nemzeti csapatról is beszélt, amely március 28-án Szlovéniát, három nappal később pedig a görögöket fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen.

„Nagyon szeretem a közönséget és az országot, alig vártam már a válogatott összetartását. Szeretek ide visszatérni.”

Röpködtek az aláírások is... (Fotó: Kovács Péter)

 

 

