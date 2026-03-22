Tóth Alex: Az edzőnek nem kell megmagyaráznia, hogy miért nem lépek pályára

Tóth Alex januárban csatlakozott az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth keretéhez, azonban csak 72 percet töltött eddig a pályán. A kevés játéklehetőségről így vélekedett kameránk előtt:

„Nem könnyű a pálya széléről nézni a meccseket, de a profi futballban nem feltétlenül kell az edzőnek megmagyaráznia, hogy miért nem lépek pályára. Én csak álljak készen, ha pedig jön a lehetőség, akkor kell megmutatnom, hogy miért kerültem oda.”

Balról jobbra: Balogh Botond, Redzic Damir, Tóth Alex és Juhász Roland (Fotó: Kovács Péter)

A 20 éves középpályás új életteréről is ejtett néhány szót:

„Előfordul, hogy felismernek az után, de nem zaklatnak. Nagyon jó városba kerültem, nyugodt környezet.”