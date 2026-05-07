Jön az OTP Bank-Pick Szeged 300. BL-meccse!



A 35–28-as hazai vereség után a BL négyes döntőbe jutásról szőtt álmok helyett talán reálisabb célnak tűnik, hogy csak nyerje meg valahogy a magdeburgi meccsét a Szeged. A negyeddöntő visszavágója ráadásul szép jubileum lesz a magyar topklub történetében, hiszen ez lesz a 300. meccse a legrangosabb európai kézilabdakupában. Az ősszel lesz 30 éve, hogy a szegedi együttes lejátszotta az első BL-meccsét, s az eddigi 299 összecsapás mérlege 137 győzelem, 25 döntetlen és 137 vereség, 8300–8275-ös gólkülönbség. Szinte tökéletes egyensúly az elmúlt három évtizedben.

A Magdeburg elleni mérleg már nem ennyire kedvező, az eddigi hét meccsen csupán egyszer tudott a Szeged diadalmaskodni. Mondjuk, az éppen a jelenlegi vezetőedző, Michael Apelgren első BL-meccse volt a kispadon, még 2024 szeptemberében. A svéd szakembernek akkortájt még nem okozott gondot semmiféle sérüléshullám, amiből csapata március végén már kijönni látszott, de mostanra a belső posztokon ismét létszámhiánnyal küzd.

A sérülések miatt az első meccsen Janus Smárason egyedül maradt irányítóként (Fotó: Árvai Károly)

Már a múlt heti, Pick Arénában elveszített odavágón sem számíthatott a Veszprém elleni Magyar Kupa-meccsen megsérült Lazar Kukicsra, és mivel Jim Gottfridsson már nem tagja a keretnek, ezért Janus Smárason egyedül maradt irányítóként. A nyáron egy évtized után Tatabányára távozó Bodó Richárd szintén harcképtelen, így a 19 éves Fazekas Máté és a védekezés kulcsembere, Borut Mackovsek is rengeteget játszott balátlövőposzton. A rutinos szlovén játékos a Magdeburg ellen egyértelműen a legjobb teljesítményét nyújtotta az idényben, hét gólt szerzett, az egyiket látványos piruettet követően, estében, a kapunak háttal. Sajnos a hasonló megmozdulások sem bizonyultak elegendőnek, hogy csapata ne szenvedjen nagy különbségű vereséget.

Ahogyan fáradt a Szeged, a világ legkiválóbban cselező játékosai úgy szedték szét egyre könnyebben a védőfalat. A Gísli Kristjánsson, Felix Claar, Ómar Ingi Magnússon trió 18 gólt szerzett, talán az egész BL-mezőny legjobb „nyolcadik embere”, Albin Lagergren is kitett magáért, a svéd jobbátlövő hétszer volt eredményes. Amikor ennyire megy a belső poszton lévő cselkirályoknak, a szélsőket sem kell használniuk.

Nagy kérdés, csütörtökön mennyivel lenne több esélye a Szegednek győzelemmel búcsúzni, ha sikerülne a szélekre terelni a magdeburgi befejezéseket, ott ugyanis olyan hidegvérű játékosok várják a labdát, mint Matthias Musche, Tim Hornke, Daniel Pettersson és Lukas Mertens…

Alig két hónapja, március 5-én a Magdeburg otthon hét góllal kikapott a Barcától. Hasonló eredmény most hetespárbajt eredményezne, de azért mi inkább maradjunk a realitás talaján!

Mikler Roland, a Szeged kapusa: – Az első meccs nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna, így van mit kijavítanunk a visszavágón. Ellenfelünk remek csapat, végig nagy tempót diktál, és minden hibát megbüntet. Sokkal precízebb játékra lesz szükségünk, bízom benne, hogy Németországban azt az arcunkat mutatjuk, amelyik a Kielce ellen volt jellemző ránk. Gísli Kristjánsson, a Magdeburg irányító-átlövője: – Jól játszottunk Magyarországon, keményen küzdöttünk, azonban rossz megközelítése lenne a visszavágónak, ha csak az előnyünket őriznénk. Ismét jó teljesítményt kell nyújtanunk, csak magunkra koncentrálni és mindent beleadni. Ha ez sikerül, akkor megtesszük az újabb lépést a címvédés felé. Mindenképp be akarunk jutni a négyes döntőbe és tovább küzdeni a trófeáért. VÉLEMÉNYEK

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

18.45: SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Az első mérkőzésen: 35–28

Szerdán játszották

Barca (spanyol)–Nantes (francia) 31–21 (15–12)

Továbbjutott: a Barca, kettős győzelemmel, 63–51-es összesítéssel

Aalborg HB (dán)–Sporting CP (portugál) 37–36 (18–17)

Továbbjutott: az Aalborg, 68–67-es összesítéssel

Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC 31–30 (17–15) – hétméteresekkel 4–3

Továbbjutott: a Füchse Berlin, 65–65-ös összesítéssel, hétméteresekkel

