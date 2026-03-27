Tóth Alex: A játék most különösen fontos lenne nekem

FESZÜLTSÉGNEK semmi jele Telkiben. A válogatott jó hangulatban készül a Szlovénia elleni, szombaton 18 órakor kezdődő összecsapásra, sőt Marco Rossi szövetségi kapitány a hét közepére könnyed csapatépítő programot is beiktatott. A játékosok és a szakmai stáb tagjai paintballozni mentek – ebben a küzdelemben a résztvevők festékkel töltött golyókkal lőnek egymásra –, új pályát próbáltak ki Budapesten, volt, aki csupa festékes ruhával fejezte be a játékot, máson alig volt egy-két lövésnyom. Tóth Alex vérmérsékletéhez mérten vett részt a játékban, de ennél jóval lényegesebb, hogy szombaton Szlovénia ellen milyen ritmusban mozgatja a csapatot: a húszesztendős középpályás némi Premier League-tapasztalattal érkezett haza, immár a Bournemouth futballistájaként kell fazont szabnia a magyar válogatottnak. Az önbizalmának ebből a szempontból rendben kell lennie, hiszen a világ (egyik) legerősebb bajnokságából hívta meg a keretbe Marco Rossi. Az más kérdés, egyelőre a vártnál kevesebbet lép pályára, karrierje során először csatlakozott úgy a nemzeti együtteshez, hogy nincs játékban.

Fő az optimizmus, ugyanis Rosszkedvűen nincs esély

„Magam is kíváncsi vagyok, miként hat ez rám – felelte lapunknak Tóth Alex, aki szombaton Szlovénia ellen tizedszer léphet pályára a magyar válogatottban. – Nehéz megjósolni, mennyire befolyásolja a játékomat az, hogy az utóbbi hetekben kevesebb percet töltöttem a pályán. A Ferencvárosból érkezve rendre meccsek voltak a lábamban, most ez másként van… Pályafutásom során először érkeztem meg így az edzőtáborba, nem tudom, hogyan hat ez ki a futballomra.”

Az ifjú labdarúgó rövid időn belül a nemzeti együttesben is fontos láncszem lett, ha rendszeresen játszik, kérdés sem férhet hozzá, hogy a pályán van a helye.

„Mindig jó Telkibe megérkezni és együtt készülni az előttünk álló kihívásokra. Fontos, hogy jól érezzük magunkat, mert rossz­kedvűen nem lehet sikereket elérni. Noha Szlovénia és Görögország ellen felkészülési mérkőzés vár ránk, rendkívül komolyan vesszük mindkettőt. Ugyanolyan fontosak, mint bármelyik másik találkozó. Az elmúlt napokban a taktika finomításán dolgoztunk, az ellenfelet is alaposan elemeztük. Vannak hiányzók, némileg változott az eredeti keret, és néhányan most először vannak velünk. Azonban Marco Rossi tudja a dolgát, készen állunk az újabb kihívásokra.”

A szombati összecsapás egyik kérdése – most, hogy szeptemberig nem játszik tétmérkőzést a csapat –, Marco Rossi vajon kipróbál-e új taktikát, vagy minden marad a régiben.

„Mindenki ismeri Marco Rossit, mit képvisel a labdarúgásban, és mit vár tőlünk, játékosoktól – mondta még Tóth Alex. – Nem gondolom, hogy az elmúlt hét-nyolc esztendő munkáját teljesen elvetné. Nyilván lesznek, és kellenek is finomhangolások, változtatások, de nem hiszem, hogy alapvetően más stílusú válogatottat láthatnak a szurkolók. Győzelmet várok a csapattól, és az is jó lenne, ha szemre is tetszetős játékot nyújtanánk. Ami pedig engem illet, szeretnék minél több percet a pályán tölteni, ez most különösen fontos lenne a karrierem szempontjából.”

Pizzasütés közben érkezett A jó hír – és a meghívó is

Míg Tóth Alex a fiatalságot, Nagy Zsolt a rutint képviseli a válogatottnál. A Puskás Akadémia 32 éves labdarúgója az elmúlt esztendőkben alapembere volt Marco Rossi keretének, rendre ott volt az edzőtáborokban, hosszú idő után most fordult elő vele először, hogy nem kapott meghívót a szakmai stábtól. A sors azonban úgy akarta, hogy Szlovénia (és Görögország) ellen ott legyen a csapatban, miután Loic Nego és Callum Styles sérülés miatt kiesett, helyükre a felcsúti futballista és Szalai Attila érkezett Telkibe.

„Valahogy már azt is megéreztem, hogy ezúttal nem kapok meghívót… – beszélt érzéseiről lapunknak Nagy Zsolt. – Néhány nappal a kerethirdetés előtt mondtam is odahaza, lehet, nem kell mennem az edzőtábora. Nem tagadom, rosszul érintett, hiszen négy-öt éve rendre ott vagyok, most először fordult elő, hogy kimaradok. Miután a kapitány kihirdette a keretet, nem eresztettem le, azt is megéreztem, hamarosan mégis mennem kell Telkibe…”

A rutinos játékos köztudottan szeret horgászni, ám ezúttal nem ment a tópartra sem, éppen pizzát sütött odahaza, amikor a válogatott szakmai stábjából Tömő Attila csapatmenedzser hívta.

„Azt kérdezte, másnap be tudok-e menni az edzőtáborba. Azonnal rávágtam, hogy persze, akár fél lábbal is!”

A felcsúti futballista elismerte, az elmúlt időszakban csapatának, a Puskás Akadémiának és neki sem ment igazán a játék. A csapat huszonhat mérkőzés után hetedik a tabellán, a bajnokságban akadtak gyengébb teljesítmények, az eredmények nem úgy jöttek, ahogy az elmúlt idényekben megszokhattuk.

„Nem az a típus vagyok, aki egykönnyen feladja. Próbáltam ugyanúgy dolgozni, mint korábban. Többet várok én is magamtól. Miután megérkeztem Telkibe, Marco Rossival megbeszéltük, miben vár tőlem többet, mire kell jobban odafigyelnem. Az első edzés után félrehívott, és azt mondta, örül, hogy jöttem, a látottak alapján itt a helyem. Nem tagadom, jólestek a kapitány szavai, feldobták a hangulatomat.”

Nagy Zsolt utólag kapott meghívót Marco Rossitól, de ettől csak elszántabb lett (Fotó: Szabó Miklós)

Több görög lap is egyöntetűen arról számol be, hogy az AEK Athén és a magyar válogatott csatára, a hétvégén a szünetben lecserélt Varga Barnabás megúszta nagyobb sérülés nélkül csapata legutóbbi bajnokiját. A sport24.gr információi szerint a 31 esztendős csatár MRI-vizsgálaton esett át, biztatók az eredmények, csak kisebb zúzódás volt látható a felvételeken. Minden jel arra utal, hogy a támadó a válogatott szünet után pályára tud lépni az AEK idei legfontosabb találkozóján, az Olympiakosz elleni április 4-i rangadón. További hír a válogatottal kapcsolatban, hogy Loic Nego, Callum Styles és Szűcs Kornél sem állhat Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére a soron következő felkészülési mérkőzéseken, Nagy Zsolt és Szalai Attila került be helyükre a keretbe. Lapunk érdeklődésére a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nem részletezte, milyen jellegű a futballisták sérülése.

S. N. Nem súlyos Varga Barnabás sérülése

A rutinos Nagy Zsolt és a fiatalabb generációt képviselő Tóth Alex is abban bízik, hogy pályára léphet (Fotó: Árvai Károly)

A felkészülési mérkőzéseket sem lehet félvállról venni

A szövetségi kapitány leginkább védekezésben vár többet a rutinos játékostól. Klubjában és a nemzeti együttesben is játszott szélsőként és hátvédként is, Marco Rossi a válogatottnál egyértelműen a védelemben számol vele, éppen ezért a hátul ráháruló feladatok ellátásában kell javulnia. Ami a várható hadrendet, az újításokat illeti, Szlovénia és Görögország ellen lesz lehetőség a gyakorlásra. Az év első két mérkőzésén különösebb tét nélkül lehet futballozni, a legfontosabb, hogy az ősszel induló Nemzetek Ligája-sorozatra készen álljon a csapat, szeptember 25-én hazai pályán magabiztos válogatott fogadja Ukrajnát.

„Az edzéseken próbálgattunk néhány új részletet, a szlovénok ellen ezeket már élesben lehet gyakorolni. Mindenki tudja a keretben, a felkészülési mérkőzéseket sem lehet félvállról venni, hiszen kötelességünk kiszolgálni a szurkolókat, és magunktól is sokat várunk. Fontos lenne, hogy játékban előrelépjünk, és a legutóbb elkövetett hibákat ezúttal ne kövessük el. A Puskás Arénában egyértelműen mi szeretnénk irányítani a játékot, és a tempót is nekünk kell diktálnunk. Szó sem lehet arról, hogy átengedjük a területet az ellenfélnek. Mennünk kell előre, támadnunk, nekünk, védőknek pedig hátul biztosítanunk a területet. Az önbizalmunk szempontjából jó lenne, ha Szlovénia és Görögország ellen is nyernénk.”

A nemzeti együttesben 2014. szeptember 7-én, a Románia ellen 1–0-ra elveszített Európa-bajnoki selejtezőn bemutatkozó, 71-szeres válogatott középpályás Petrosz Mantalosz bejelentette, hogy nem ölti magára többé a címeres mezt. Varga Barnabás klubtársa 2014 nyarán lett az AEK játékosa, azóta csak az athéni klubot szolgálta, jelen pillanatban 426 tétmeccsnél tart. Klubszinten folytatja pályafutását, szerződése 2027 nyarán jár le. Elhatározását már korábban közölte a 63 esztendős Ivan Jovanovics szövetségi kapitánnyal, aki el is fogadta az érvelését: „Beszéltem vele, igen, és maximálisan tiszteletben tartom a döntését. Rendkívül hasznos tagja volt a csapatunknak, nemcsak a pályán, azon kívül is. Köszönettel tartozunk neki, mert hosszú ideig segítette a válogatottat. Remek ember, igazi profi, minden jót kívánok neki a jövőben, remélem, még évekig láthatjuk futballozni. Hiányozik majd nekünk, az biztos.”

S. N. Lemondta a görög válogatottságot a legendás középpályás

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Szlovénia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!