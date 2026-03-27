Szombati sportműsor: Magyarország–Szlovénia válogatott meccs

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Magyarország–Szlovénia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Kanada–Izland (Tv: Spíler1)

18.00: Skócia–Japán (Tv: Spíler2)

20.30: Egyesült Államok–Belgium (Tv: Spíler2)

Vasárnap, 3.00: Mexikó–Portugália (Tv: Spíler1)

NB III

22. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Budaörs–FC Sopron

NŐI NB I

16. FORDULÓ

14.00: Ferencváros–Szekszárd

14.00: Puskás Akadémia–ETO FC

15.00: St. Mihály–Újpest

18.00: Budapest Honvéd–DVTK

18.00: Budaörs–PMFC

ANGLIA

Negyedosztály

13.30: Harrogate Town–Notts County (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

9.30: kontinentális sorozat, Ausztrália (Tv: M4Sport)

FORMULA–1

JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

3.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

7.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.00: PGA Tour, Houston Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Gloria Bistrita–Ikast (Tv: Sport2)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Mol Tatabánya KC–Nilüfer Belediyespor (török) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

16.00: Budai Farkasok-Rév–Liqui Moly NEKA

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE

NŐI NB I

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Szombathelyi KKA

17.30: Alba Fehérvár KC–Váci NKSE (Tv: M4 Sport+)

18.00: Vasas SC–Kisvárda Master Good SE

18.30: Moyra-Budaörs–Győri Audi ETO KC

NŐI EURÓPA-LIGA

Negyeddöntő, visszavágó

19.45: Dijon–Zagreb (Tv: Sport1)

NÉMET BAJNOKSÁG

Férfiak

16.00: Magdeburg–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.20: Katalán körverseny, férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Zalakerámia ZTE KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Atomerőmű SE–DEAC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC

18.00: MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár

18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs

NŐI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

15.00: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs

17.00: Csata TKK–Sopron Basket

18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM

18.00: TFSE–TARR KSC Szekszárd

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

NBA, ALAPSZAKASZ

23.00: Charlotte Hornets–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)

NCAA, RÁJÁTSZÁS

23.00: March Madness, Elite Eight (Tv: Match4)

Vasárnap, 1.30: March Madness, Elite Eight (Tv: Match4)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai GP

16.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

18.00: HD Bagger vk, időmérő (Tv: Arena4)

18.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

19.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

20.30: Moto GP, sprintfutam (Tv: Arena4)

21.45: HD Bagger vk, 1. futam (Tv: Arena4)

Superbike-vb, Algarve

10.30: SBK, 3. szabadedzés (Tv: Match4)

12.00: SBK, superpole, Algarve (Tv: Match4)

12.45: WCR, 1. verseny, Algarve (Tv: Match4)

13.45: SPB, 1. verseny, Algarve (Tv: Match4)

14.45: SSP, 1. verseny, Algarve (Tv: Match4)

16.15: SBK, 1. verseny, Algarve (Tv: Match4)

MŰKORCSOLYA

Világbajnokság, Prága

12.30: férfi kűr (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

18.30: jégtánc, kűr (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

ÖKÖLVÍVÁS

Vasárnap, 3.00: Sebastian Fundora–Keith Thurman, Las Vegas (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga

A 3. helyért, 1. mérkőzés

19.00: UTE–MBH-Békéscsaba

Az 5–9. helyért

16.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

Férfi Extraliga

A 9-13. helyért

19.30: Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

Világkupaverseny, Egyiptom

11.00: csapatverseny (Tv: M4 Sport+)

TÉLI SPORTOK

Hódeszka

16.50: világkupa, krossz, férfiak és nők, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)

Szabad stílusú sí, síkrossz

11.20: világkupa, férfiak és nők, Gällivare (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

12.30: férfiak, páros, döntő; nők, egyes, döntő

ATP 500-as torna, Houston

17.00: egyes, selejtező, 1. forduló,

ATP 250-es torna, Bukarest

10.30: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 500-as torna, Charleston

16.00: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 250-es torna, Bogotá

16.00: egyes, selejtező, 1. forduló

VÍVÁS

Gerevich–Kovács–Kárpáti férfi kard-világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)

10.00: 64-es tábla

17.00: négyes döntő

Női kard-világkupaverseny, Taskent

6.00: egyéni 64-es tábla

Párbajtőr-világkupaverseny, Asztana

4.30: csapatverseny

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Oradea (romániai)–BVSC-Manna ABC

FÉRFI OB I

FELSŐHÁZ, KÖZÉPSZAKASZ

4. FORDULÓ

16.00: Szegedi VE–One Eger

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket

19.00: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC

20.00: Semmelweis OSC–Szolnoki Dózsa

ALSÓHÁZ

4. FORDULÓ

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–DVSE-Master Good

20.00: ELTE-BEAC–Metalcom Szentes

NŐI EUROKUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BVSC-Manna ABC–Plebiscito Padova

NŐI OB I

Alsóház

16.00: Tatabányai VSE–GYVSE-Uni Győr

17.00: KSI SE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

18.00: Semmelweis OSC–Valdor-Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire

7:00: Kosárlabda heti összefoglaló

7:40: Danyi Gábort hívjuk

8:00: Nemzeti sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8:40: Mbappé rossz térdét vizsgálták eddig

9:00: Bánki József érkezik a stúdióba

9:30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Regős László Pál

16.00: Közvetítés a Ferencváros–Dortmund női kézilabda Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Olasz Gergő, Virányi Zsolt. Szakértő: Marosán György

18.00: Közvetítés a Magyarország–Szlovénia labdarúgó felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Katona László. Szakértő: Bene Ferenc

20.30: A budapesti kardvívó-világkupa összefoglalója

21.30: Mi történt és mi várható még a Formula–1-es Japán Nagydíjon?

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával