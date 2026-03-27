Szombati sportműsor: Magyarország–Szlovénia válogatott meccs
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Magyarország–Szlovénia, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Kanada–Izland (Tv: Spíler1)
18.00: Skócia–Japán (Tv: Spíler2)
20.30: Egyesült Államok–Belgium (Tv: Spíler2)
Vasárnap, 3.00: Mexikó–Portugália (Tv: Spíler1)
NB III
22. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Budaörs–FC Sopron
NŐI NB I
16. FORDULÓ
14.00: Ferencváros–Szekszárd
14.00: Puskás Akadémia–ETO FC
15.00: St. Mihály–Újpest
18.00: Budapest Honvéd–DVTK
18.00: Budaörs–PMFC
ANGLIA
Negyedosztály
13.30: Harrogate Town–Notts County (Tv: Arena4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
9.30: kontinentális sorozat, Ausztrália (Tv: M4Sport)
FORMULA–1
JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA
3.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
7.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
18.00: PGA Tour, Houston Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Gloria Bistrita–Ikast (Tv: Sport2)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Mol Tatabánya KC–Nilüfer Belediyespor (török) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
16.00: Budai Farkasok-Rév–Liqui Moly NEKA
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Balatonfüredi KSE
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Szombathelyi KKA
17.30: Alba Fehérvár KC–Váci NKSE (Tv: M4 Sport+)
18.00: Vasas SC–Kisvárda Master Good SE
18.30: Moyra-Budaörs–Győri Audi ETO KC
NŐI EURÓPA-LIGA
Negyeddöntő, visszavágó
19.45: Dijon–Zagreb (Tv: Sport1)
NÉMET BAJNOKSÁG
Férfiak
16.00: Magdeburg–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.20: Katalán körverseny, férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Zalakerámia ZTE KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Atomerőmű SE–DEAC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC
18.00: MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár
18.00: SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs
NŐI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK
15.00: ELTE BEAC Újbuda–NKA Universitas Pécs
17.00: Csata TKK–Sopron Basket
18.00: Vasas Akadémia–DVTK HUNTHERM
18.00: TFSE–TARR KSC Szekszárd
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
NBA, ALAPSZAKASZ
23.00: Charlotte Hornets–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)
NCAA, RÁJÁTSZÁS
23.00: March Madness, Elite Eight (Tv: Match4)
Vasárnap, 1.30: March Madness, Elite Eight (Tv: Match4)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Amerikai GP
16.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
18.00: HD Bagger vk, időmérő (Tv: Arena4)
18.30: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
19.30: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
20.30: Moto GP, sprintfutam (Tv: Arena4)
21.45: HD Bagger vk, 1. futam (Tv: Arena4)
Superbike-vb, Algarve
10.30: SBK, 3. szabadedzés (Tv: Match4)
12.00: SBK, superpole, Algarve (Tv: Match4)
12.45: WCR, 1. verseny, Algarve (Tv: Match4)
13.45: SPB, 1. verseny, Algarve (Tv: Match4)
14.45: SSP, 1. verseny, Algarve (Tv: Match4)
16.15: SBK, 1. verseny, Algarve (Tv: Match4)
MŰKORCSOLYA
Világbajnokság, Prága
12.30: férfi kűr (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
18.30: jégtánc, kűr (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
ÖKÖLVÍVÁS
Vasárnap, 3.00: Sebastian Fundora–Keith Thurman, Las Vegas (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga
A 3. helyért, 1. mérkőzés
19.00: UTE–MBH-Békéscsaba
Az 5–9. helyért
16.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
Férfi Extraliga
A 9-13. helyért
19.30: Swissten Dág KSE–Vidux-Szegedi RSE
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
Világkupaverseny, Egyiptom
11.00: csapatverseny (Tv: M4 Sport+)
TÉLI SPORTOK
Hódeszka
16.50: világkupa, krossz, férfiak és nők, Mont-Sainte-Anne (Tv: Eurosport1)
Szabad stílusú sí, síkrossz
11.20: világkupa, férfiak és nők, Gällivare (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Miami
12.30: férfiak, páros, döntő; nők, egyes, döntő
ATP 500-as torna, Houston
17.00: egyes, selejtező, 1. forduló,
ATP 250-es torna, Bukarest
10.30: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 500-as torna, Charleston
16.00: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 250-es torna, Bogotá
16.00: egyes, selejtező, 1. forduló
VÍVÁS
Gerevich–Kovács–Kárpáti férfi kard-világkupaverseny, Budapest (BOK Csarnok)
10.00: 64-es tábla
17.00: négyes döntő
Női kard-világkupaverseny, Taskent
6.00: egyéni 64-es tábla
Párbajtőr-világkupaverseny, Asztana
4.30: csapatverseny
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Oradea (romániai)–BVSC-Manna ABC
FÉRFI OB I
FELSŐHÁZ, KÖZÉPSZAKASZ
4. FORDULÓ
16.00: Szegedi VE–One Eger
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket
19.00: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC
20.00: Semmelweis OSC–Szolnoki Dózsa
ALSÓHÁZ
4. FORDULÓ
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–DVSE-Master Good
20.00: ELTE-BEAC–Metalcom Szentes
NŐI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BVSC-Manna ABC–Plebiscito Padova
NŐI OB I
Alsóház
16.00: Tatabányai VSE–GYVSE-Uni Győr
17.00: KSI SE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
18.00: Semmelweis OSC–Valdor-Szentes
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire
7:00: Kosárlabda heti összefoglaló
7:40: Danyi Gábort hívjuk
8:00: Nemzeti sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8:40: Mbappé rossz térdét vizsgálták eddig
9:00: Bánki József érkezik a stúdióba
9:30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Regős László Pál
16.00: Közvetítés a Ferencváros–Dortmund női kézilabda Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőről. Kommentátor: Olasz Gergő, Virányi Zsolt. Szakértő: Marosán György
18.00: Közvetítés a Magyarország–Szlovénia labdarúgó felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Katona László. Szakértő: Bene Ferenc
20.30: A budapesti kardvívó-világkupa összefoglalója
21.30: Mi történt és mi várható még a Formula–1-es Japán Nagydíjon?
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával