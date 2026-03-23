Edzője megerősítette, sérülés miatt cserélte le Varga Barnabást

2026.03.23. 07:15
Varga Barnabás megsérült a vasárnapi bajnokin (Fotó: Facebook, AEK FC)
légiósok Varga Barnabás AEK
Ahogy beszámoltunk róla, az AEK Athén 3–0-ra legyőzte a Kifiszia csapatát a görög labdarúgó-bajnokságban. Varga Barnabás gólt lőtt, majd a szünetben lecserélték, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón erről is beszélt Marko Nikolics vezetőedző.
Varga Barnabás ismét betalált, három góllal nyert az AEK

A magyar támadót a szünetben lecserélte Marko Nikolics vezetőedző, csapata pedig az élen áll.

Huszonhat perc után már háromgólos előnyben volt az AEK Athén a Kifiszia ellen, és ez is maradt az eredmény. A harmadik gólt a csapat magyar támadója, Varga Barnabás szerezte.

Varga a második félidőre már nem jött ki a többiekkel, Zini váltotta őt a szünetben. Marko Nikolics vezetőedző a mérkőzés után elmondta, hogy sérülés miatt cserélte le támadóját.

Megsérült az első félidőben, kiment a bokája, meg is duzzadt. Ő folytatni akarta a játékot, de nem nézett ki jól a sérülése. Most elutazik a magyar válogatotthoz, ahol további vizsgálatokon vesz részt, reméljük, hogy a rájátszás kezdetére egészséges lesz. Az ő mentalitása olyan, amit nagyon szeretünk, hiszen sérülése ellenére is folytatni akarta a pályán. Nagyon erős játékos” – idézte Nikolicsot a görög Gazzetta.

Az AEK vezeti a bajnokságot, kétpontos előnye van az Olympiakosz előtt, valamint hárommal előzi meg a PAOK-ot.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, 26. forduló
AEK Athén–Kifiszia 3–0 (Jovics 6. – 11-esből, A. Petkov 17. – öngól, Varga B. 26.)
AEK: Varga Barnabás a 26. percben gólt szerzett, a szünetben lecserélték.

