Edzője megerősítette, sérülés miatt cserélte le Varga Barnabást

Huszonhat perc után már háromgólos előnyben volt az AEK Athén a Kifiszia ellen, és ez is maradt az eredmény. A harmadik gólt a csapat magyar támadója, Varga Barnabás szerezte.

Varga a második félidőre már nem jött ki a többiekkel, Zini váltotta őt a szünetben. Marko Nikolics vezetőedző a mérkőzés után elmondta, hogy sérülés miatt cserélte le támadóját.

„Megsérült az első félidőben, kiment a bokája, meg is duzzadt. Ő folytatni akarta a játékot, de nem nézett ki jól a sérülése. Most elutazik a magyar válogatotthoz, ahol további vizsgálatokon vesz részt, reméljük, hogy a rájátszás kezdetére egészséges lesz. Az ő mentalitása olyan, amit nagyon szeretünk, hiszen sérülése ellenére is folytatni akarta a pályán. Nagyon erős játékos” – idézte Nikolicsot a görög Gazzetta.

Az AEK vezeti a bajnokságot, kétpontos előnye van az Olympiakosz előtt, valamint hárommal előzi meg a PAOK-ot.

Szuperliga, 26. forduló

AEK Athén–Kifiszia 3–0 (Jovics 6. – 11-esből, A. Petkov 17. – öngól, Varga B. 26.)

