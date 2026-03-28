Eredményjelző-üzenet – Vincze András jegyzete

A barátságos meccsek ideje lejárt, mondták és írták is már sokan.

Nos, tény, ha van újítás, aminek tapsolhatunk a világfutball reformjai kapcsán, az, hogy a hajdani „totyogós” mérkőzéseket felváltotta a tornarendszerű küzdés. Ha van tét, akkor van nagyobb kedv, akarat, elszántság is a focizáshoz, szóval, lehet fanyalogni a Nemzetek Ligája felhígított mezőnye miatt (is), de még mindig jobb úgy játszani és nézni egy-egy meccset, hogy – mondjuk – az Európa-bajnoki vagy éppen a világbajnoki szereplés esélye (is) benne van a pakliban (mondjuk e vágyakozás alapján a magyar focirajongónak most éppen jobb lenne a vb-pótselejtező kifutása miatt izgulnia). S ha már a barátságos jelleg: azt el kell fogadni, szurkolói szempontból érzelmileg fontos, hogy a nemzeti csapat játékosai évszakonként egyszer-kétszer gyepre vonuljanak, s az sem elhanyagolható szempont, hogy a szövetségi kapitány – aki a csapatépítés és a taktikabiflázás szempontjából jókora hátrányban van a napi kihívásnak kitett klubedzővel szemben – olykor-olykor lássa, tapasztalja, működik-e a taktika, megvan-e a kohézió a címeres mezre érdemes labdarúgók között.

Ami továbbá elvitathatatlan: a válogatott – a játékával, eredményeivel, hozzáállásával – az elmúlt években rengeteget tett az imázsért, mert lám, 2026-ra ott tart a futballmánia Magyarországon, hogy még a barátságos (tehát még egyszer: tét nélküli) focimeccsre is zsúfolásig megtelik a Puskás Aréna (mínusz, ugyebár, az UEFA-büntetés miatt bezárt szektorok…).

Azt pedig külön is illik megemlíteni és még inkább érdemes megbecsülni, értékelni, hogy a válogatottba meghívott és pályára küldött játékosok mindegyike oda is teszi magát becsülettel, most szombaton is feszültek az inak, imitt-amott ropogtak a csontok, szóval, nem lehetett érezni, hogy nyűg lenne a meccs (sőt!), s jobb lenne kímélő üzemmódban, rutinból lehozni a kilencven-egynéhány percet.

Persze azért mindennél jobb volt ránézni az eredményjelzőre: Magyarország–Szlovénia 1–0.

A francot sem érdekelte, hogy barátságos meccsen…