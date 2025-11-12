Jegise Melikjan: Elsőként gratulálok a magyaroknak, ha csoportmásodikok lesznek

Dunát lehetne rekeszteni a hiányzókból az örmény válogatottnál. A Legia Warszawát jobb oldali szélsőként erősítő Vahan Bicsahcsjan, a Rubin Kazany középpályássorából kirobbanthatatlan Ugochukwu Iwu és az izraeli Bnei Szahninban szereplő Artur Miranjan sérülés miatt nem kaphatott meghívást. Az ország egyik legértékesebb játékosa, a címeres mezben 26 mérkőzésen öt gólt szerző Lukasz Zelarajan egy hete jelentette be, hogy visszavonul a válogatottól, míg Tigran Barszegjan hárommeccses eltiltását tölti, amiért Dublinban dulakodás közepette szándékosan megfejelte Finn Azazt. Jegise Melikjan szövetségi kapitány fontos embereit pótolandó, vészmegoldásként két fiatalt hívott be az U21-es válogatottból, a felnőttkeretbe kérette az újonc Artem Bandikjant (CSZKA Moszkva) és az egy fellépéssel büszkélkedő Arajik Elojant (Ararat-Armenia). A 46 éves szakember nehéz természetű ember hírében áll, a Kazincbarcikában futballozó korábbi csapatkapitány, Varazdat Harojan miatta nem kíván pályára lépni a válogatottban.

„A csapat készen áll a meccsre, itt a lehetőség, hogy megadjam az esélyt másoknak – mondta a találkozót felvezető sajtótájékoztatóján Jegise Melikjan. – Több játékosomra nem számíthatok, de nagy tapasztalatom van, amit az ilyen helyzetekben kamatoztathatok. A kialakult helyzet miatt itt volt az idő, hogy elemezzük, miként játszhatnánk, hogyan léphetnénk előre. Már megvan a fejemben a kezdő tizenegy, és bár öt kulcsemberünk sem lehet velünk, hiszek azokban, akik egészségesek. A forma sokat számít a csapat összeállításánál. Kétségtelenül vannak problémáink, amelyeket rövid idő alatt nehéz orvosolni, ám egységes fellépéssel a kilencven százalékukat ki lehet kiküszöbölni. Csütörtök este bármi megtörténhet, benne van a pakliban a győzelem vagy akár a vereség is. Mentálisan felkészültünk, nyerni akarunk.”

Ezután újságírói kérdésre kitért az októberi, budapesti összecsapás után tett nyilatkozatára, amely szerint ha van egy klasszikus csatára, nyerhettek volna a 2–0-ra elveszített mérkőzésen.

„Sajnos nincsenek olyan képességű futballistáink és merítési lehetőségünk, mint a magyar válogatottnak, nem állt rendelkezésemre olyan kaliberű támadó, aki megváltoztathatta volna a meccs képét a második félidőben. Próbálunk olyan atmoszférát teremteni csütörtökön, mint amilyen a Puskás Arénában volt és megnehezíteni a magyarok helyzetét, amennyire csak tudjuk. Viszont ha kiharcolják a pótselejtezőt érő második helyet, én leszek az első, aki gratulál, mert jó csapatuk van. A portugálok elleni idegenbeli döntetlenjük nem lepett meg, mert nagyon erős válogatott a magyar, és készen áll arra, hogy felvegye a versenyt az olyan erős futballnemzetekkel, mint akár a portugál.”

Az örmény válogatott kerete Magyarország és Portugália ellen

Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)

Védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noa), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSZKA Moszkva)

Középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)

Támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noa), Arajik Elojan (Ararat)

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország