Magyar foci
Külföldi foci
Kézilabda
Amerikai sportok
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Csupasport
Hátsó füves
Dupla Tízes
Sportműsor
Képes Sport
Utánpótlássport
Adatbankok
Gyászszertartáson búcsúztatták Zsengellér Zsoltot – képek
R. P.
0
Tetszik
Vágólapra másolva!
2025.10.07. 19:46
Fotó: Árvai Károly
Megosztás
0
Tetszik
Vágólapra másolva!
Címkék
szentmise
gyász
Zsengellér Zsolt
Római katolikus gyászszertartáson búcsúztatták Zsengellér Zsoltot az újpesti Szent István téren található Egek Királynéja-templomban. Az MSÚSZ-életműdíjas, Feleki-, Szepesi-díjas kiváló sportújságíró szeptember 11-én, 82 évesen hunyt el.
Fotó: Árvai Károly
Fotó: Árvai Károly
Kapcsolódó tartalom
Gyász: elhunyt Zsengellér Zsolt
A legendás sportújságírót és egykori labdarúgót 82 évesen érte a halál.
szentmise
gyász
Zsengellér Zsolt
0 Komment
Legfrissebb hírek
Sándor György Mezey Györgyről: „Talpig úriember volt, ízig-vérig profi”
Magyar válogatott
23 órája
Fehérváron gyertyagyújtással emlékeznek Mezey Györgyre
Labdarúgó NB II
Tegnap, 15:25
Nem volt hagyományos edző – a hagyományokra esküdve sem
Magyar válogatott
Tegnap, 12:00
Mezey György: Túl hamar jutottunk ki Mexikóba – az utolsó interjú
Magyar válogatott
Tegnap, 11:43
Volt csapatai mellett a miniszterelnök és közéleti szereplők is megemlékeztek Mezey Györgyről
Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:26
Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány
Magyar válogatott
Tegnap, 7:51
Gyászszertartáson búcsúztatták Zsengellér Zsoltot – képek
Magyar válogatott
2025.10.07. 19:46
Elhunyt Bacsó István, a női labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya
Magyar válogatott
2025.10.07. 13:10
Ezek is érdekelhetik