Férfi kézilabda NB I: visszaköltözik Balatonboglárra a NEKA

A Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapján kedden megjelent közlemény szerint az elmúlt időszakban a Kiss Szilárd Sportcsarnok üzemeltetője és Siófok város önkormányzata között kialakult, elhúzódó nézeteltérések és működési problémák olyan bizonytalan helyzetet eredményeztek, amely nem teszi lehetővé a mérkőzések biztonságos és kiszámítható megrendezését.

A NEKA szeptember 25-én közölte, hogy az előző idényhez hasonlóan a mostani évadban is Siófokon játssza a hazai meccseit.

Sótonyi László vezetőedző együttese az eddigi négy bajnokiját idegenben játszotta, mérlege egy döntetlen és három vereség.