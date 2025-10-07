Magyar foci
Gyászszertartáson búcsúztatták Zsengellér Zsoltot – képek
R. P.
2025.10.07. 19:46
Fotó: Árvai Károly
Római katolikus gyászszertartáson búcsúztatták Zsengellér Zsoltot az újpesti Szent István téren található Egek Királynéja-templomban. Az MSÚSZ-életműdíjas, Feleki-, Szepesi-díjas kiváló sportújságíró szeptember 11-én, 82 évesen hunyt el.
Fotó: Árvai Károly
Fotó: Árvai Károly
