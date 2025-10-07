Nemzeti Sportrádió

Dragóner Attila: Az örmények most már éhesek a sikerre

2025.10.07. 19:35
Dragóner Attila (Fotó: Földi Imre)
Nemzeti Sportrádió magyar férfi labdarúgó-válogatott Dragóner Attila világbajnoki selejtező
Az M4 Sport szakértője, Dragóner Attila a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozott a magyar–örmény világbajnoki selejtező esélyeiről. A volt válogatott futballista elmondta: az örményeket feltüzelte az írek elleni győzelem, ám nem szabad, hogy elhiggyék, hogy ellenünk is nyerhetnek.

Nehéz, ám korántsem megoldhatatlan feladat vár a magyar válogatottra az örmények házigazdájaként a világbajnoki selejtezők harmadik fordulójában – mondta a Nemzeti Sportrádióban Dragóner Attila, aki szerint a magyar válogatott jobb csapat ellenfelénél, és a Puskás Arénába rendre fantasztikus atmoszférát varázsoló magyar szurkolók is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Marco Rossi tanítványai győztesen hagyják el a játékteret.

Ezt az örmény válogatottat a sorsolás pillanatában mindenhol leírták, úgy gondolták, őket mindenki oda-vissza meg fogja verni – ez már megdőlt. Az örmény válogatott az írek legyőzésével megéhezett a sikerre, és úgy jön ide, hogy azt gondolja, a végén az egymás elleni összevetésben jobb lehet nálunk. A kereteket végignézve azonban egyértelmű minőségi fölényben vagyunk. Az örmények elleni meccsek felértékelődtek, mert ha meg tudjuk nyerni őket, minimális az esélye annak, hogy ne a második helyen végezzünk. A legfontosabb, hogy mi birtokoljuk a labdát, a mi akaratunk érvényesüljön, és az ellenfél egy percig ne higgye el, hogy itt pontot tud szerezni” – fogalmazott az esélyekkel kapcsolatban az egykori huszonnyolcszoros válogatott labdarúgó.

 

