Rosta Miklósék kikaptak, továbbra sincs pontjuk a férfi kézilabda BL-ben

2025.10.23. 20:34
Rosta Miklóséknak (fehérben) továbbra sincs pontjuk (Fotó: Imago Images, archív)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában a Kielce 28–24-re nyert a Rosta Miklóst is foglalkoztató Dinamo Bucuresti otthonában.

Az első félidőben fej fej mellett haladtak a felek Bukarestben, de a játékrész utolsó négy percében a lengyelek kétgólos előnyre tettek szert. A szünet után a vendégek hamar elléptek 18–14-re, és ugyan a hazaiak többször is feljöttek mínusz egyre, egyenlíteni nem tudtak. Rosta Miklós négy gólig jutott, de csapata éppen ekkora különbséggel kapott ki a Kielcétől, és továbbra sincs pontja.

Kézilabda
1 órája

Hiába a huszáros hajrá, kikapott odahaza a Veszprém

Tovább menetel a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Füchse Berlin, a magyar csapat az 5. helyen áll a csoportjában.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA 
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel) 24–28 (12–14)
One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 31–32 (12–16)
Szerdán játszották
Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)
Nantes (francia)–Aalborg (dán) 27–28 (15–14)

    
A-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Füchse Berlin66210–183+2712
2. Aalborg651192–170+2210
3. Sporting642199–203–48
4. Nantes633199–177+226
5. VESZPRÉM633186–182+46
6. Kielce624195–199–44
7. Kolstad615165–212–472
8. Dinamo Bucuresti66168–188–200

B-CSOPORT
20.45: Magdeburg (német)–Peliszter (északmacedón)
20.45: Wisla Plock (lengyel)–Barca (spanyol)
20.45: PSG (francia)–GOG (dán)
Szerdán játszották
PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged 23–28 (10–10)

    
B-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Magdeburg55159–138+2110
2. Barca541155–137+188
3. Wisla Plock541161–144+178
4. SZEGED633186–182+46
5. Paris SG523160–162–24
6. GOG523160–171–114
7. Peliszter514135–157–222
8. Zagreb66161–186–250

 

