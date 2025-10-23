Rosta Miklósék kikaptak, továbbra sincs pontjuk a férfi kézilabda BL-ben
Az első félidőben fej fej mellett haladtak a felek Bukarestben, de a játékrész utolsó négy percében a lengyelek kétgólos előnyre tettek szert. A szünet után a vendégek hamar elléptek 18–14-re, és ugyan a hazaiak többször is feljöttek mínusz egyre, egyenlíteni nem tudtak. Rosta Miklós négy gólig jutott, de csapata éppen ekkora különbséggel kapott ki a Kielcétől, és továbbra sincs pontja.
Hiába a huszáros hajrá, kikapott odahaza a Veszprém
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel) 24–28 (12–14)
One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) 31–32 (12–16)
Szerdán játszották
Kolstad (norvég)–Sporting CP (portugál) 30–34 (19–15)
Nantes (francia)–Aalborg (dán) 27–28 (15–14)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|6
|6
|–
|–
|210–183
|+27
|12
|2. Aalborg
|6
|5
|–
|1
|192–170
|+22
|10
|3. Sporting
|6
|4
|–
|2
|199–203
|–4
|8
|4. Nantes
|6
|3
|–
|3
|199–177
|+22
|6
|5. VESZPRÉM
|6
|3
|–
|3
|186–182
|+4
|6
|6. Kielce
|6
|2
|–
|4
|195–199
|–4
|4
|7. Kolstad
|6
|1
|–
|5
|165–212
|–47
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|6
|–
|–
|6
|168–188
|–20
|0
B-CSOPORT
20.45: Magdeburg (német)–Peliszter (északmacedón)
20.45: Wisla Plock (lengyel)–Barca (spanyol)
20.45: PSG (francia)–GOG (dán)
Szerdán játszották
PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged 23–28 (10–10)
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|5
|5
|–
|–
|159–138
|+21
|10
|2. Barca
|5
|4
|–
|1
|155–137
|+18
|8
|3. Wisla Plock
|5
|4
|–
|1
|161–144
|+17
|8
|4. SZEGED
|6
|3
|–
|3
|186–182
|+4
|6
|5. Paris SG
|5
|2
|–
|3
|160–162
|–2
|4
|6. GOG
|5
|2
|–
|3
|160–171
|–11
|4
|7. Peliszter
|5
|1
|–
|4
|135–157
|–22
|2
|8. Zagreb
|6
|–
|–
|6
|161–186
|–25
|0