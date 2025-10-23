Rosta Miklósék kikaptak, továbbra sincs pontjuk a férfi kézilabda BL-ben

Az első félidőben fej fej mellett haladtak a felek Bukarestben, de a játékrész utolsó négy percében a lengyelek kétgólos előnyre tettek szert. A szünet után a vendégek hamar elléptek 18–14-re, és ugyan a hazaiak többször is feljöttek mínusz egyre, egyenlíteni nem tudtak. Rosta Miklós négy gólig jutott, de csapata éppen ekkora különbséggel kapott ki a Kielcétől, és továbbra sincs pontja.