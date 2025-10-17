Vereséggel kezdett a Budapest JAHC a jégkorong Kontinentális Kupában

A magyar bajnok Antonín Honejsek találatával szerzett vezetést a 12. percben, az ukrán rivális a második harmadban egyenlített, a harmadik felvonásban pedig két góllal el is húzott. Noha Honejsek az utolsó három percen belül szépített, egyenlíteni már nem tudott a BJA.

A gyergyóremetei négyes tornán a szerb Crvena zvezda és a házigazda Gyergyói HK szerepel még, utóbbi az Erste Ligában címvédő és hibátlan teljesítménnyel éllovas.

A kvartett első helyezettje jut a következő körbe, a legjobb nyolc közé. A második fordulót november 14. és 16. között rendezik a franciaországi Angers-ban, ahol a gyergyói négyes legjobbja mellett pályára lép az olasz Cortina és a házigazda Angers Ducs, valamint a litván Punks, a lett HK Mogo, az észt Narva és az izlandi Skautafélag Akureyrar kvartettjének továbbjutója. Innen az első két helyezett kerül a hatos döntőbe, amelyet január 14. és 17. között tartanak Nottinghamben. A Garát Zsombort is foglalkoztató helyi Panthers mellett a kazah HK Torpedo, a lengyel GKS Katowice és a dán Herning Blue Fox alanyi jogon tagja a mezőnynek.

JÉGKORONG

KONTINENTÁLIS KUPA

1. kör (a 8 közé jutásért), B-csoport (Gyergyóremete)

1. forduló

Kremencsuk (ukrán)–Budapest JAHC 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)

Később

18.00: Gyergyói HK (romániai)–Crvena zvezda (szerb)

A további program

Szombat, 2. forduló

14.00: Kremencsuk–Crvena zvezda

18.00: Gyergyói HK–Budapest JAHC

Vasárnap, 3. forduló

14.00: Budapest JAHC–Crvena zvezda

18.00: Gyergyói HK–Kremencsuk