Vereséggel kezdett a Budapest JAHC a jégkorong Kontinentális Kupában

2025.10.17. 16:50
Antonín Honejsek szerezte az első gólt (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
A Budapest Jégkorong Akadémia HC 3–2-re kikapott az ukrán Kremencsuk csapatától a Kontinentális Kupa első körének pénteki nyitányán Gyergyóremetén.

 

A magyar bajnok Antonín Honejsek találatával szerzett vezetést a 12. percben, az ukrán rivális a második harmadban egyenlített, a harmadik felvonásban pedig két góllal el is húzott. Noha Honejsek az utolsó három percen belül szépített, egyenlíteni már nem tudott a BJA.

A gyergyóremetei négyes tornán a szerb Crvena zvezda és a házigazda Gyergyói HK szerepel még, utóbbi az Erste Ligában címvédő és hibátlan teljesítménnyel éllovas.

A kvartett első helyezettje jut a következő körbe, a legjobb nyolc közé. A második fordulót november 14. és 16. között rendezik a franciaországi Angers-ban, ahol a gyergyói négyes legjobbja mellett pályára lép az olasz Cortina és a házigazda Angers Ducs, valamint a litván Punks, a lett HK Mogo, az észt Narva és az izlandi Skautafélag Akureyrar kvartettjének továbbjutója. Innen az első két helyezett kerül a hatos döntőbe, amelyet január 14. és 17. között tartanak Nottinghamben. A Garát Zsombort is foglalkoztató helyi Panthers mellett a kazah HK Torpedo, a lengyel GKS Katowice és a dán Herning Blue Fox alanyi jogon tagja a mezőnynek.

JÉGKORONG
KONTINENTÁLIS KUPA
1. kör (a 8 közé jutásért), B-csoport (Gyergyóremete)
1. forduló
Kremencsuk (ukrán)–Budapest JAHC 3–2 (0–1, 1–0, 2–1)
Később
18.00: Gyergyói HK (romániai)–Crvena zvezda (szerb)

A további program
Szombat, 2. forduló
14.00: Kremencsuk–Crvena zvezda
18.00: Gyergyói HK–Budapest JAHC
Vasárnap, 3. forduló
14.00: Budapest JAHC–Crvena zvezda
18.00: Gyergyói HK–Kremencsuk

 

