Szoboszlai a világfutball egyik szupersztárja lesz, amire Puskás óta nem volt példa Magyarországon – Bogdán Ádám

Noha pályafutása során ír csapatban nem játszott, így is számtalan kapcsolata van az ír labdarúgással – hogy mást ne is említsünk, Bogdán utolsó válogatott mérkőzését éppen az írek ellen játszotta 2021 nyarán az Eb előtt. További kapcsolódási pontot jelent például a nyáron a Brentfordhoz igazolt, Caoimhín Kelleher, aki az írek első számú kapusa lett 2023 végétől, s 2015-től idén nyárig szolgálta a Liverpoolt, vagyis első négy évében klubtársa volt Bogdánnak – még ha a magyar kapust többször is kölcsönadták.

„Az első liverpooli időszakomban még nem nagyon találkoztunk, mert ő az akadémián volt, de miután 2016-ban a Wigannél töltött kölcsönből visszatértem, egyre többször edzett az első csapattal. Látszott rajta, hogy nagyon hatékonyan végzi a feladatait, és megvolt benne az a munkamorál, ami ahhoz volt szükséges, hogy eljusson végül erre a szintre. Persze ehhez kellett az a hihetetlen nyugalom is, amit áraszt magából. Alisson mellett dolgozhatott éveken át, és ez nagyon sokat segített a fejlődésében. Jót tett neki, hogy a Liverpool nem engedte el a kezét, és bármikor kellett beugrania, jól teljesített, s Alisson után azért nem nem könnyű a szintet hozni” – idézte Bogdánt az Independent cikke korábbi csapattársáról, aki 25 bajnoki mérkőzésen szerepelt a Liverpoolban, s mindössze kétszer hagyta el vesztesen a pályát.

A 37 éves Bogdán szóba hozta saját liverpooli karrierjét is, amely során csupán két Premier League-meccsen szerepelt, emellett három Ligakupa- és egy FA-kupa-meccs jutott neki a 2015–2016-os idényben.

„Néhány jobban sikerült Ligakupa-meccs után a Watford ellen bemutatkozhattam a Premier League-ben, de az nem igazán sült el jól nekem és a csapatnak sem. Ráadásul a FA-kupában sem ment jól a védés az Exeter ellen, s utána visszaestem harmadiknak a rangsorban a kapusok között. Nem akartam harmadik lenni, ezért elmentem a Wiganbe kölcsönbe, hogy gyűjtsem a játékperceket, és védjek, de megsérült a térdszalagom, ezzel gyakorlatilag ennyi is volt számomra a Liverpool. Utána kölcsönadtak a Hiberniannek, ott nagyon jól éreztem magam, imádtam Edinburgh-t. Hihetetlen lehetőség volt, hogy a Liverpoollal szerepelhettem a Premier League-ben, ráadásul ilyen kaliberű társakkal. Ez olyasmi, amire nagyon büszke vagyok, még akkor is, ha nem feltétlenül úgy alakult, ahogy terveztem” – idézte fel pályafutása 2015–2019 közötti időszakát Bogdán, aki a kilencedik magyar labdarúgóként léphetett pályára a Premier League-ben.

„Gyerekkori álmom volt, hogy pályára léphessek a PL-ben, mindent megtettem érte, de az én időmben nem volt ezzel így minden fiatal focista. De most minden gyerek Szoboszlai Dominik mezét viseli a nevével a hátán. Dominikkal csak rövidebb ideig voltam együtt a nemzeti csapatnál, és nagyszerű érzés látni, hogy mit ért el. Más szinten van, mint a többiek a válogatottnál, gyakorlatilag bármelyik poszton varázslatosat alkothatna. Dominik szépen lassan a világfutball egyik szupersztárja lesz, amire talán Puskás Ferenc óta nem volt példa Magyarországon. Úgyhogy számunkra Dominiké nagyszerű történet, ráadásul további magyar játékosokat is magával „húzott” a Liverpoolhoz, hiszen a nyáron Kerkez Milost és Pécsi Ármint is megszerezte a klub. Nagyon jó látni, azt, ahogy Dominik a világ legjobb csapatában játszik, és ezzel bizalmat is épít ki a magyar labdarúgók felé” – mondta Bogdán a válogatott csapatkapitányáról, kitérve arra is, mit vár a magyar válogatott világbajnoki selejtezős csoportjától.

„Egyértelmű, hogy a magyar és az ír válogatott is a második helyen szeretne végezni. Az nem reális, hogy a portugálokat megelőzzük, mert ők jóval mindkét válogatott előtt járnak. Én nyilván azt mondom, hogy Magyarország megelőzheti Írországot, de azt látni kell, hogy a két csapat nagyon hasonló egymáshoz, és kicsi köztük a különbség. Jó hozzáállással pozitív eredménnyel térhetünk haza Dublinból, ami megalapozhatja a jó szereplésünket. Ugyanakkor, ha nem lesz meg az egység és az összetartás a csapaton belül, akkor nehezebb dolgunk lesz. Szerencsére a kulcsembereink jó formában vannak, és ha jól tudnak a fiúk együttműködni a pályán, akkor jó esélyünk van a jó eredményre, és én már a döntetlent is annak tartanám adott esetben” – árulta el a korábbi válogatott kapus.

VB 2026, EURÓPAI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

18.00: Örményország–Portugália

20.45: Írország–Magyarország (Tv: M4 Sport)

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

18.00: Örményország–Írország

20.45: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)

Védők: Nathan Collins (Brentford – Anglia), Jake O’Brien (Everton – Anglia), Dara O’Shea (Ipswich Town – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), Bosun Lawal (Stoke City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia)

Középpályások: Jason Knight (Bristol City – Anglia), Killian Phillips (St. Mirren – Skócia), Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia)

Támadók: Kasey McAteer (Ipswich Town – Anglia), Evan Ferguson (AS Roma – Olaszország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia), Adam Idah (Swansea City – Wales), Sammie Szmodics (Ipswich Town – Anglia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Chiedozie Ogbene (Sheffield United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson (izlandi)