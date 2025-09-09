Szakmai partnerség a portugálokkal

A portugál szövetség első emberét, a korábbi ismert FIFA-játékvezetőt 2025 februárjában választották meg hazájában a labdarúgó-szövetség élére.

A szerződés kitér az együttműködés fő területeire és feladataira. A sportrendezvények szervezése, a szakmai tudásátadás, az edzők oktatása és továbbképzése éppúgy része a közös gondolkodásnak, mint konferenciák, workshopok előkészítése számos szakterületen. A megállapodás nemcsak a nagypályás férfi és női labdarúgás, hanem a futsal és a játékvezetés területét is felöleli.

Az MLSZ korábban több ország sportszövetségével, közöttük Spanyolországgal és Németországgal kötött hasonló szakmai együttműködést, de vannak más kontinenseken is partnerei, melyekből kölcsönösen mindkét fél profitál.

A megállapodás aláírása után, amelyen a Nemzeti Sport is jelen lehetett, Csányi Sándor köszönetet mondott a vendégeknek a partnerségért, hozzátéve, egy nagy sikere már van a vb-selejtező napján a magyar futballnak: az együttműködés bejelentése az utánpótlás- és edzőképzés területén is hallatlanul sikeres portugál futballszövetséggel.

Pedro Proenca „két kis országról” beszélt „nagy futballtörténelemmel”, és lapunk kérdésére elmondta, hogy korábban a portugál labdarúgás sokat tanult a magyar edzőktől, név szerint Bölöni Lászlót említette a közelmúltból és számos magyar játékos szerepelt a portugál bajnokságban, magas minőséget képviselve. Mint mondta, Fehér Miklós tragédiája is mindig Magyarországra fogja emlékezteti a portugálokat.