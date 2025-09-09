Nemzeti Sportrádió

Szakmai partnerség a portugálokkal

MLSZ.hu, Sz. Gy.MLSZ.hu, Sz. Gy.
Vágólapra másolva!
2025.09.09. 13:31
null
Csányi Sándor megállapodást írt alá a portugálok elnökével, Pedro Proencával (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Csányi Sándor Pedro Proenca magyar válogatott
Szakmai megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó-szövetség a portugál szövetséggel (FPF). Az együttműködést Csányi Sándor elnök a világbajnoki selejtező-mérkőzés alkalmából Budapestre látogató portugál elnök, Pedro Proenca társaságában írta alá kedden az OTP budapesti székházában.

A portugál szövetség első emberét, a korábbi ismert FIFA-játékvezetőt 2025 februárjában választották meg hazájában a labdarúgó-szövetség élére.

A szerződés kitér az együttműködés fő területeire és feladataira. A sportrendezvények szervezése, a szakmai tudásátadás, az edzők oktatása és továbbképzése éppúgy része a közös gondolkodásnak, mint konferenciák, workshopok előkészítése számos szakterületen. A megállapodás nemcsak a nagypályás férfi és női labdarúgás, hanem a futsal és a játékvezetés területét is felöleli.

Az MLSZ korábban több ország sportszövetségével, közöttük Spanyolországgal és Németországgal kötött hasonló szakmai együttműködést, de vannak más kontinenseken is partnerei, melyekből kölcsönösen mindkét fél profitál.

A megállapodás aláírása után, amelyen a Nemzeti Sport is jelen lehetett, Csányi Sándor köszönetet mondott a vendégeknek a partnerségért, hozzátéve, egy nagy sikere már van a vb-selejtező napján a magyar futballnak: az együttműködés bejelentése az utánpótlás- és edzőképzés területén is hallatlanul sikeres portugál futballszövetséggel. 

Pedro Proenca „két kis országról” beszélt „nagy futballtörténelemmel”, és lapunk kérdésére elmondta, hogy korábban a portugál labdarúgás sokat tanult a magyar edzőktől, név szerint Bölöni Lászlót említette a közelmúltból és számos magyar játékos szerepelt a portugál bajnokságban, magas minőséget képviselve. Mint mondta, Fehér Miklós tragédiája is mindig Magyarországra fogja emlékezteti a portugálokat.

(Fotó: Árvai Károly)

 

 

Csányi Sándor Pedro Proenca magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Meglepetés: ebben a mezben játszik a magyar válogatott Portugália ellen – kép

Magyar válogatott
47 perce

Sallai helyett Nagy Zsolt – olvasóink más poszton nem változtatnának

Magyar válogatott
3 órája

Jön Cristiano Ronaldo 11. meccse magyar csapat ellen – 9 győzelem és 8 gól a mérlege

Magyar válogatott
3 órája

A szurkolók négyötöde portugál győzelmet vár a magyar válogatott ellen

Magyar válogatott - élő
3 órája

Dibusz Dénes vizsgálaton járt, kérdéses lehet a játéka a portugálok ellen – sajtóhír

Magyar válogatott
6 órája

Rossi szűkített a kereten, egy csatár és egy védő nem lesz ott a portugálok elleni meccsen

Magyar válogatott
6 órája

Kollégánk meglepte Roberto Martínezt és Bernardo Silvát is

Magyar válogatott
7 órája

Nem mindig a favorit győz – Thury Gábor publicisztikája

Magyar válogatott
16 órája
Ezek is érdekelhetik