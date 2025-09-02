Nemzeti Sportrádió

Loic Nego megkapta a Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára elismerést

2025.09.02. 22:33
Fotó: Facebook/Dr. Cser-Palkovics András
Loic Nego átvette a Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára elismerést Cser-Palkovics Andrástól, Székesfehérvár polgármesterétől.


„Kevés válogatott játékost övez akkora szeretet Fehérváron, mint Loic Negót, akinek ma személyesen is átadhattam városunk augusztus 20-ai elismerését, a Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára címet. Szurkolóként Vidi mezben és a nemzeti színekben is felejthetetlen emlékeket köszönhetünk Neki, elég a Chelsea elleni góljára vagy az Izland elleni egyenlítő találatára gondolni. Szívből gratulálok a kitüntetéshez, és remélem, hogy még sok hasonlóan emlékezetes pillanatnak lehetünk tanúi általa, akár a hétvégén kezdődő válogatott meccseken! Hajrá, Magyarország!” – írta Facebook-posztjában Cser-Palkovics András.

 

