Futsal Eb-pótselejtező: kihirdette keretét a magyar kapitány

A keret a múlt héten együtt készült és két győztes felkészülési mérkőzést játszott Kirgizisztánnal. Akkor a bajnok Veszprémből egyetlen játékos sem lehetett a válogatott tagja, mivel a bakonyiak a Bajnokok Ligája athéni selejtezőcsoportjában szerepeltek – és lettek másodikak.

A mostani keretbe a veszprémiektől egyedüliként Hadházi Sándor kapott meghívót, illetve az akkor sérült debreceni Faragó Ádám és a Magyar Kupa-címvédő Berettyóújfalu futsalosa, Szalmás Zoltán is bekerült a csapatba.

A magyar válogatott a pótselejtező első meccsén, szeptember 18-án Debrecenben fogadja a román csapatot, a párharc visszavágóját pedig szeptember 24-én Craiovában rendezik.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Kinics Bálint (Újpest FC), Faragó Ádám (DEAC)

Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis SE), Fekete Márk (Kecskemét), Hadházi Sándor (Veszprém), Kajtár Mátyás (Sekcja Futsalu Wiara Lecha), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest FC), Rafael Henrique De Silva (Nyíregyháza), Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté János (Újpest FC), Szabó Lajos Mátyás (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)