Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: hány pontot szerez a válogatott az írek és a portugálok ellen?

Vágólapra másolva!
2025.09.04. 12:00
null
Címkék
vb-selejtező D10 NS-podcast podcast Dupla Tízes Nemzeti Sport magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Egy mindent felborító sérülés és esélylatolgatás – ezekkel is foglalkozott a Dupla Tízes legújabb adása a magyar labdarúgó-válogatott soron következő világbajnoki selejtezője kapcsán.

 

 

vb-selejtező D10 NS-podcast podcast Dupla Tízes Nemzeti Sport magyar labdarúgó-válogatott magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Szoboszlai a világfutball egyik szupersztárja lesz, amire Puskás óta nem volt példa Magyarországon – Bogdán Ádám

Magyar válogatott
2 órája

Gyászba borulva készülnek a portugálok a vb-selejtezőkre

Foci vb 2026
4 órája

Eldőlt, nem játszhat az MU védője a mieink ellen

Magyar foci
7 órája

Német játékvezető dirigál az ír–magyar vb-selejtezőn

Magyar válogatott
8 órája

„Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” – Varga Barnabás és az MLSZ közleményben üzent a szurkolóknak

Magyar válogatott
8 órája

Négy százalék – ekkora esélyt ad a magyar válogatott csoportgyőzelmére az ismert elemzőoldal

Magyar válogatott
9 órája

John Russell: Hat pont kell Magyarország és Örményország ellen

Foci vb 2026
9 órája

Színházból érkezik utolsó hazai vb-selejtezőjére Lionel Messi

Foci vb 2026
12 órája
Ezek is érdekelhetik