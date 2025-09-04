Vizes vb
Dupla Tízes: hány pontot szerez a válogatott az írek és a portugálok ellen?
CSELŐTEI MÁRK
MOHAI DOMINIK
Címkék
vb-selejtező
D10
NS-podcast
podcast
Dupla Tízes
Nemzeti Sport
magyar labdarúgó-válogatott
magyar válogatott
Egy mindent felborító sérülés és esélylatolgatás – ezekkel is foglalkozott a Dupla Tízes legújabb adása a magyar labdarúgó-válogatott soron következő világbajnoki selejtezője kapcsán.
28 Komment
