100 millió megtekintés, a világ a Nemzeti Sportot és az M4 Sportot követte

Az M4 Sport a Magyarország–Portugália vb-selejtezőt megelőző napon publikált egy bejegyzést, amely bejárta szinte a teljes világsajtót és több tízmillió focikedvelő figyelmét hívta fel egy nem mindennapi egybeesésre. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya a vb-selejtezőn először találkozott ellenfélként Cristiano Ronaldóval. Napra pontosan 16 évvel azután, hogy 2009-ben egyike volt azoknak, akik kikísérték a portugál válogatott játékosait – köztük pont Ronaldót – a Puskásban.

A kép – amely rajongók millióinak bizonyította, az álmok igenis valóra válnak – az M4 Sport Facebook-oldalán több mint 2 millió, Instagram-oldalán pedig több mint 1 millió felhasználót ért el.

Az M4 Sport által szerkesztett grafikát a legnagyobb követőtáborral rendelkező nemzetközi sportoldalak (433, Bleacher Report, DAZN) is lelkesen vették át.

In 2009, @_SZD10 walked out as a young mascot for Hungary against Portugal, right beside Cristiano Ronaldo.



Tonight, the Liverpool midfielder will face his idol for the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 time.



"𝗜𝘁'𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗻 𝗺𝘆 𝗺𝗶𝗻𝗱 𝗮 𝗹𝗼𝘁. 𝗜 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗱 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁… pic.twitter.com/2AM0oTETLi — 433 (@433) September 9, 2025

Az itthon minden idei nézettségi rekordot megdöntő mérkőzés lefújását követően a Nemzeti Sport videója árasztotta el egy pillanat alatt újra a nemzetközi sportsajtót magyarokkal. A lefújást követően ugyanis a portugál öltöző előtt a mieink tízese Cristiano Ronaldót kereste, és mezt szeretett volna cserélni vele, ám addigra a portugál klasszis már odaadta azt valakinek. Így az ígéret az volt, hogy CR Portugáliában viszonozza a gesztust.

Az egyedül a Nemzeti Sport közösségimédia-szerkesztője, Török Dániel által az interjúfolyosóról rögzített videó az Instagramon Fabrizio Romano transzferguruval közösen is megosztva 28.7 millió, a Facebookon 4.3 millió, a TikTokon 3.6 millió megtekintést ért el.

Világszerte pedig olyan oldalak szerették volna megmutatni a felvételt, mint a világ legnagyobb, futballal foglalkozó közösségi médiás oldala, a 433, valamint a OneFootball, a Daily Mail, a goal.com vagy épp a portugál A Bola.

@onefootball Dominik Szoboszlai gave Cristiano Ronaldo his shirt, however, Ronaldo had already given his shirt away but promised to give him a shirt next month in Portugal ❤️👔 @Nemzeti Sport ♬ original sound - OneFootball

A felvétel a rengeteg megosztással néhány nap alatt mintegy 100 millió megtekintést hozott a közösségi felületeken világszerte. Sokatmondó adatok, hogy csak a magyar válogatott két, világbajnoki selejtezőmérkőzése közt, azaz szeptember 3. és 14. között az M4 Sport Facebook-oldala 4.4 millió embert, a Nemzeti Sporté 4.8 millió embert ért el, Instagramon az M4 1.3 millió, míg a Nemzeti Sport 3.4 millió felhasználót ért el. TikTokon pedig az M4 7.3 millió, a Nemzeti Sport pedig több mint 8 millió embert ért el!

„A globális digitális forradalmat többnyire a hagyományos médiára leselkedő veszélyként szokták emlegetni, miközben az új kihívások óriási lehetőségeket is rejtenek – mondta a különleges, sajtótörténeti eredmény kapcsán Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. – Íme, a 122 éves sportújság, a Nemzeti Sport munkatársai és felületei képesek olyan mozgóképes tartalmat előállítani és menedzselni, amely aztán szó szerint bejárja a világot, százmilliós megtekintésével tíz magyarországnyi futballrajongóhoz jut el, forrásként az NS-t megjelölve napokon belül. Erre még alapító főszerkesztőnk, dr. Vadas Gyula is elismeréssel csettintene.”

Elképesztő belegondolni, de már nemcsak a portugál válogatott legnagyobb sztárját, hanem a mieink legjobbját, Szoboszlai Dominiket is annyian követik, hogy világszerte érdekli a szurkolókat, mi történik vele a pályán kívül is. Megtisztelő, hogy a Nemzeti Sport és az M4 Sport közösen dolgozhatott azért, hogy még többen beszéljenek a mieinkről külföldön. És talán a sok, hozzászólásban érkező jókívánsággal is erőt adjanak Szoboszlai Dominiknek arra a bizonyos portugáliai visszavágóra…