Dibusz Dénest is meglepte, hogy Gulácsi Péter lemondta a válogatottságot

„Bebizonyosodott, amit eddig csak az újságokban és az interneten olvastam, hogy ez egy befogadó közösség. Hála Istennek, ezzel nem volt gond, nyilván idővel még könnyebb lesz majd – kezdte a Telkiben megtartott keddi sajtóeseményen a válogatott egyik újonca, Vitális Milán. – Személyesen most találkoztam majdnem mindenkivel, de szerintem ezzel napról napra nem lesz probléma. Újoncként egy kicsit szokatlan számomra, de vannak olyan csapattársaim, akik tudnak nekem ebben segíteni.”

Az eseményen a válogatott kapusa, Dibusz Dénes is válaszolt az újságírók kérdéseire: „A megszokott környezetben vagyunk, majdhogynem a megszokott felállásban. A keretben szerepel néhány újonc, de többségében olyanok vannak itt, akik már eddig is szerepeltek a válogatottban. A kapustrió is már dolgozott együtt, úgyhogy senki számára nem ismeretlen a helyzet. Jó lesz együtt dolgozni, és kellőképpen felkészülhetünk az előttünk álló két meccsre.”

„Két eltérő stílusú és minőségű ellenféllel találkozunk majd – folytatta a Ferencváros kapusa. – Viszont ezek a találkozók lehetőséget adnak a kapitánynak, hogy kipróbáljon új embereket, más pozícióba helyezze őket. Ezek adott esetben mind segíthetnek abban, hogy ősszel szélesebb taktikai repertoárral vághassunk neki a tétmérkőzéseknek. Mind a két meccsen győzelemre fogunk játszani.”

Vitális Milán volt a másik nyilatkozó (Fotó: Árvai Károly)

Végezetül Gulácsi Péter visszavonulásáról is kérdezték: „A korábbi összetartásokon és a privát beszélgetéseken szóba került, hogy meddig tudjuk húzni a válogatottbeli karriert, hiszen mind a ketten kilencvenes születésűek vagyunk. Mind a kettőnkben hasonlóak az érzések, sok áldozattal jár, és ilyenkor a családtól vesszük el az időt. De ettől függetlenül meglepett, hogy bejelentette a visszavonulását és erre az elhatározásra jutott. Úgy voltam vele, hogy még a vébét megcsináljuk együtt, és utána szép kerek a történet, búcsút inthetünk a válogatottnak. De így döntött, el kell ezt fogadni. Biztos vagyok benne, hogy a döntés hozzásegíti majd ahhoz, hogy még jó néhány évvel kitolja a csodás karrierjét.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Aston Villa)

Védők: Samuel Dahl (Benfica), Hjalmar Ekdal (Groningen), Hjalmar Ekdal (Groningen), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Victor Lindelöf (Manchester United), Axel Norén (Mjällby)

Középpályások: Ken Sema (Pafosz), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Yasin Ayari (Brighton & Hove), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Hugo Bolin (Malmö), Anthony Elanga (Nottingham Forest)

Támadók: Viktor Gyökeres (Sporting CP), Alexander Isak (Newcastle United), Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Benjamin Nygren (Nordsjaelland), Anton Saletros (AIK), Besfort Zeneli (Elfsborg)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6. (péntek), 19.30: Magyarország–Svédország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Június 10. (kedd), 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország