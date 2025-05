Csongvai Áron célja, hogy ezúttal pályára is lépjen a válogatottban

„Nagyon boldog vagyok, és nagyon sokat jelent ez nekem. Mindig is ez volt a legnagyobb célom karrierem során, hogy válogatott lehessek, úgyhogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy ismét ott vagyok a keretben. Azt nem fogom sose elfelejteni, amikor három éve ott voltam és azóta is nagyon motivált, hogy ismét visszatérhessek. A fő cél persze az, hogy ez alkalommal pályára is léphessek. Külön érdekes lesz, hogy pont a svédek ellen játsszuk az egyik meccset, ez talán pont így volt megírva. A csapattársaim gratuláltak, akad egy-két svéd válogatott csapattársam, velük külön öröm lesz majd összecsapni, ha úgy alakul” – mondta Csongvai, aki 2022 novemberében Vécsei Bálint sérülése után kapott meghívót Marco Rossitól a Luxemburg és Görögország elleni két felkészülési mérkőzésre, de nem lépett pályára.

