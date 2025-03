Sérülések és eltiltások: nagy bravúr kellene a magyar sikerhez

Több volt a meccsben – ezt érezték a válogatott labdarúgói azután, hogy 3–1-es vereséget szenvedtek Isztambulban Törökország vendégeként. Persze, a végeredmény nem szégyen az erősebb ellenfél otthonában, már csak azért sem, mert a török játékoskeret becsült piaci értéke mintegy kétszerese a magyarénak, ám a mieink így is sokáig pariban voltak a FIFA-világranglista 28. helyezettjével, nem beszélve arról, hogy idegenben több kapura lövésük, illetve kaput eltaláló lövésük volt, valamint jobb minőségű helyzeteket dolgoztak ki annak ellenére, hogy csak harminchét százalékban volt náluk a labda. Marco Rossi szövetségi kapitánynak elképesztően balszerencsés körülmények között kellett összeállítania együttesét. Callum Stylesnak és az idényre kidőlő Hegyi Krisztiánnak sérülés miatt kellett elhagynia a telki edzőtábort, majd tovább nőtt a problémahalmaz azáltal, hogy a Galatasaray stadionját töviről hegyire ismerő Sallai Roland izomsérülés miatt el sem utazott a csapattal, pedig szinte biztosan kulcsszerep várt volna rá a Rams Parkban.

Az már Törökországban derült ki, hogy a keretbe először meghívást kapó Dárdai Bence sem tudja vállalni a játékot, majd az dőlt el, hogy a szeptember óta először beválogatott Gulácsi Pétert is a cserék közé kell nevezni elővigyázatosságból, mert ő sem volt százszázalékos állapotban, kihagyta a találkozót megelőző utolsó edzést. A sok fontos láncszem hiánya mégsem ütközött ki, Magyarország az első tíz percet és a második félidő közepét leszámítva méltó ellenfele volt a Vincenzo Montella által vezetett török válogatottnak, időnként tetszetősen futballozott csaknem negyvenezer, elképesztő hangulatot teremtő szurkoló előtt. Ez azonban sovány vigasz, hiszen kétgólos hátrány ledolgozása ilyen képességű ellenféllel szemben jókora bravúrt kíván, a Football Meets Data statisztikai oldal számításai szerint mindössze tizenhat százalék a magyarok esélye a Nemzetek Ligája A-divíziós tagság megőrzésére – azt talán még a technopesszimisták is elismerik, hogy a statisztikák, algoritmusok, szimulációk és UEFA-együtthatók alapján végzett számítás közel jár az igazsághoz.

Az esélyeket az is rontja, hogy Marco Rossi újabb fontos labdarúgóit veszítette el a vasárnapi visszavágóra.

Schäfer András sárga lapos eltiltás miatt nem lesz ott a Puskás Arénában rendezendő mérkőzésen, ráadásul ő már nem is edzhet a csapattal, mert agyrázkódás gyanúja miatt kellett lecserélni. Az Union Berlinben kevés lehetőséget kapó középpályás nem csak a gólja miatt volt az egyik legjobb, a pálya tengelyében sokszor szerzett labdát (például az egyenlítés előtt), párharcainak hatvannégy, fejpárbajainak pedig a hatvan százalékát nyerte meg – ezzel szemben párja, Nikitscher Tamás előbbi mutatóban harminchárom, utóbbiban ötven százalékban járt sikerrel, az őt váltó Kata Mihálynak pedig még gyengébb mutatói voltak –, úgyhogy Schäfer András pótlása fejtörést okozhat a szövetségi kapitánynak, főleg akkor, ha Dárdai Bence továbbra sem lesz bevethető. A rutinos, ám kissé darabos Vécsei Bálint, az ígéretes újonc Tóth Alex vagy a csütörtökön gyenge meccset játszó Kata Mihály helyettesítheti a berlini középpályást, ugyanakkor az is benne lehet a pakliban, hogy Szoboszlai Dominik szerepel majd a hatos posztján – igaz, ez a húzás 2023 októberében Litvániában nem sült el jól, de a kényszer, mint mondják, nagy úr. Érvágás Nagy Zsolt kiesése is. A Puskás Akadémia szélsője támadásban rendkívül aktív volt Isztambulban, öt lövéssel is próbálkozott, ám a 63. percben teljesen felesleges szabálytalanságot követett el, így sárga lapjai miatt ő is eltiltását tölti vasárnap. Helyére Gazdag Dániel és Csoboth Kevin is pályázhat, ám ha Sallai Roland izomsérüléséből felépül és vállalja a játékot, aligha kérdés, melyik támadó kap lehetőséget közülük.

Csőstül jönnek tehát a gondok az utóbbi napokban a válogatottnál, nem meglepő, hogy a mérkőzést követően jól láthatóan csalódott magyar futballisták és stábtagok szálltak fel a csapatbuszra. Ezzel szemben a török játékosok derűsen vonultak végig az interjúfolyosón (mindössze ketten álltak meg nyilatkozni), odakacsintottak az újságírókra, jókedvűen hagyták el a csatateret. A lefújást követően több egykori török kiválósággal próbáltunk interjút készíteni, hiába. Amikor már a reptérre tartva azt hittük, senkit sem sikerül megszólaltatnunk, megcsörrent a telefonunk, a vonal túloldalán Erol Bulut, a Fenerbahcét a 2020–2021-es idényben harmincnégy tétmeccsen irányító vezetőedző köszönt be. Az ötven­éves szakembernél rögtön rákérdeztünk, mit szól a csütörtöki mérkőzéshez, a várakozásának megfelelően alakult-e, ám meglepetésünkre azt mondta, tud ennél találóbb kérdést elsőnek.

Amíg pályán volt Schäfer András, addig a török Samet Akaydinnak (4) volt gondja a védekezésse (Fotó: Szabó Miklós)

„Kérdezze meg, láttam-e a meccset – javasolta nekünk Erol Bulut, mi pedig eleget tettünk a kérésének. – Csak a második félidőt néztem. Komolyan veszem a ramadánt, csak a szünettől követtem az eseményeket. Ettől függetlenül szívesen elmondom, hogyan láttam a találkozó második felét. Törökország a fordulás után támadólag lépett fel, két csodálatos gólt szerzett. Meglehet, a magyar védelem bal oldala többször sem volt a helyzet magaslatán, a futballban alapvetés, hogy egyesek hibáznak, mások pedig kihasználják a megingásokat.”

Valóban, Marco Rossi a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján is megjegyezte, csapatának nem volt szerencséje, amivel Erol Bulut is egyetértett, ám hozzátette, nem csak ez játszott közre a magyar vereségben.

„Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a két válogatott között minőségbeli különbség van Törökország javára. Noha Magyarországnak kiemelkedő egyéniségei vannak, mint például Sallai Roland vagy Szoboszlai Dominik, sokan szerepelnek erős külföldi klubokban, a támadósor egészét nézve több jó képességű labdarúgója van a hazámnak. A cserék között is nagy volt a különbség: mi a török ligából, a Portóból és a Frankfurtból küldtünk be játékosokat, addig ellenfelünk a saját bajnokságából küldött be többeket, a Süper Liget pedig nem lehet összevetni a magyar élvonallal. Ez nagy hátrányt jelent egy ilyen fontos párharcban.”