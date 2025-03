Törökországban nem lehet sikert elérni védés nélkül és ilyen lövésmutatóval

A csütörtöki, törökök elleni vereség fő okait keresve két tényező azonnal szemet szúr, ha a mérkőzés részletes statisztikáit böngésszük. Két olyan tényezőről van szó, melyek korábban sokszor nagyban hozzájárultak a győzelmeinkhez, most viszont éppen ezek hiányoztak a sikerhez

Az egyik ilyen, amit Marco Rossi szövetségi kapitány is említett a meccs után, a hatékonyság hiánya. Az nem fért bele a játékba, hogy 15 lövésünkből csak hat találta el a kaput, ráadásul a tizenöt lövésből tízet a tizenhatoson belülről adtunk le, és ebből a tízből csak négy ment kapura, egyből született gól. Pedig az, hogy 21 támadásból 15-öt tudtunk lövéssel befejezni, jó arány, hiszen a törökök a 34 támadásukból csak tíz próbálkozásig jutottak, csakhogy ők a tízből három gólt szereztek, mert mind a három kaput eltaláló kísérletükből gól született.

A magyar válogatott lövései: az üres karika a kaput el nem találó lövéseket jelzi, a többi a kaput eltalált lövéseket, illetve a labda jelzi a gólunkat (Forrás: sofascore.com)

Ezzel el is érkeztünk a másik olyan mutatóig, ami egy ilyen szintű ellenféllel szemben nem fér bele. Ez pedig a védések hiánya. Amíg a török kapus, Ugurcan Cakir a hat kapura menő lövésből ötöt hárított, addig Dibusz Dénes a háromból egyet sem. Nyilván egy kapus teljesítménye nem vizsgálható önmagában, és a gólokat nem a kapus, hanem csapat és a teljes védelem kapja, de ettől még tény: Törökországban védés nélkül nem tud sikert elérni a magyar válogatott. Ráadásul a helyzetek minőségét vizsgáló, 0.7-es török xG-mutató azt jelzi, még csak azt sem mondhatjuk, hogy nagyobbnál-nagyobb ziccerekből születtek volna a török találatok.

Persze arról szó sincs, hogy Dibusz potya gólokat kapott volna, egyszerűen csak hiányoztak azok a bravúrok, amiket a korábbi meccseken megszoktunk tőle. A legutóbbi, Bosznia-Hercegovinában elért győzelmünk alkalmával a bosnyákok kettővel több lövéssel próbálkoztak, mint most a törökök, akkor is három ment kapura, de Dibusz mind a hármat védte, pedig a várható gólmutató (1.09) alapján a bosnyákoknak nagyobb helyzeteik voltak, mint a törököknek. Ezzel együtt az is igaz, hogy mind a három török gól olyan volt, hogy legalább három védőnk nézte közvetlen közelről az éppen lövő vagy fejelő hazai játékost, mégsem tudtak blokkolni és valószínűleg takarták is a kilátást Dibusz előtt, aki így kétszer már nem ért oda a labdára (talán az elsőnél lett volna erre leginkább esélye, ha nem áll annyira kint és és előbb elindul), hiába vetődött, Kerem Aktürkoglu közeli fejesére pedig el sem tudott indulni, ott már nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt. Tehát ezúttal a védelmünk sem tudta hozzásegíteni a kapusunkat a bravúrokhoz.

A török válogatott lövései: a labdával jelölt lövésekből gól lett, a többi nem találta el a kaput (Forrás: sofascore.com)

Azt hangsúlyozni kell, amit Szoboszlai Dominik a meccs utáni, nagyon reális gyorsértékelésében meg is tett: alapvető egyéni és csapathibák eredményezték a 3–1-es vereséget, ezekből mindenkinek tanulnia kell. A csapatkapitány kiemelte, „a második félidőben a törökök folyamatosan nyerték a párharcokat”. A párharcstatisztikát nézve azt láthatjuk, hogy a földön hárommal (40–37), a levegőben csak eggyel (26–25) nyertek meg több párharcot a törökök, mint a mieink, viszont a második félidőben összesen tízzel többet, ami jelentős különbség, kiváltképp a levegőben nőttek fölénk (a második félidőben 24 légi párbajból 15-öt a hazaiak nyertek meg, az egyikből gólt is szereztek), és sokkal bátrabban és sikeresebben is cseleztek a meccs ezen szakaszában (13 török cselkísérletből nyolc volt sikeres a második félidőben, nálunk hatból három).