Két góllal kikaptunk Isztambulban, nehéz lesz a visszavágó

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ AZ A-LIGÁÉRT

1. MÉRKŐZÉS

Törökország–Magyarország 3–1 (1–1)

Isztambul, Rams Park. V: I. Kruzliak (szlovák)

Törökország: Cakir – Akaydin, Ayhan (Müldür, 27.), Bardakci, Elmali – Kökcü (Yüksek, 72.), Calhanoglu – Aydin (I. Kahveci, 72.), Yildiz, Yilmaz (Gül, a szünetben) – Aktürkoglu (Uzun, 86.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella.

Magyarország: Dibusz – Fiola, W. Orbán, Dárdai M. – Bolla (Osváth, 90+1.), Schäfer (Kata M., a szünetben), Nikitscher (Gazdag, 90+1.), Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. (Csoboth, 78.) – Varga B. (Szabó L., 71.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Kökcü (9.), Aktürkoglu (69.), I. Kahveci (73.), ill. Schäfer (25.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

ÖSSZEFOGLALÓ

EGY GOMBOSTŰT SEM lehetett leejteni csütörtökön késő délutántól kezdve – no, nem a Rams Parkban, ahol a Törökország–Magyarország Nemzetek Ligája-osztályozó párharc első felvonását rendezték némi meglepetésre foghíjas lelátók előtt, hanem az isztambuli utakon, ahol olyan mértékű és léptékű volt a forgalmi dugó, amelyet Európa legtöbb városában elképzelni sem tudnak az emberek. Az országban nagy a felfordulás a politikai helyzet miatt, szerdán ugyanis Ekrem Imamoglut, Isztambul polgármesterét korrupciós és terrorista kapcsolatokat érintő nyomozás részeként letartóztatta a rendőrség, ezt pedig sokan nem nézik jó szemmel, nagy a feszültség. A hatóságok a legnépesebb török városban több utat, illetve a nyüzsgő Taksim téri metrómegállót is lezárták, nem meglepő tehát, hogy az amúgy is nehezen megközelíthető, az egyik autópálya tövében található Galatasaray-stadionba rettentő körülményes volt a bejutás mindenki számára.

Az ezredik mérkőzésére készülő magyar válogatott delegációja szerencsére idejében megérkezett a helyszínre, a csapatbusz csaknem két órával a kezdő sípszó előtt gördült be – ebben közrejátszhatott, hogy szerdán megcsúszott a sajtótájékoztató a közlekedési akadályok miatt. A rövidke stadionséta után jött a hír, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány milyen összeállításban küldi pályára a sérülésektől tizedelt együttesét, amelyből Callum Styles, Hegyi Krisztián, Sallai Roland és Dárdai Bence is kivált. Sokan biztosra vették, hogy Gulácsi Péter áll Isztambulban a vonal előtt, ám őt a kisebb fájdalmai miatt a cserék közé nevezték, a sérüléséből felépülő, továbbra sem százszázalékos állapotban lévő Dibusz Dénes védett. A 73. válogatott mérkőzésén irányító szakember 2025 első tétmeccsére is megőrizte évek óta alkalmazott 3–4–2–1-es felállítását. Némi meglepetésre a pocsékul szereplő Újpestből meghívott Fiola Attilát vezényelte a hátsó sor jobb oldalára, ami jelzi, mennyit számít a bizalom. Először szerepelt együtt a kezdő tizenegyben Kerkez Milos és Nagy Zsolt, a Bournemouth fél Európa által körbeudvarolt üdvöskéje szárnyvédőként, a Puskás Akadémia legjobbja szélsőként kapott szerepet a bal oldalon – igaz, ezt az edzői húzást előrevetítette már Marco Rossi szerdai nyilatkozata is.

A házigazda sem a legerősebb összetételében lépett pályára, hiszen nyolc meghatározó labdarúgóját sérülés miatt meg sem hívhatta Vincenzo Montella szövetségi kapitány, Arda Güler és Merih Demiral sárga lapjai miatt eltiltását töltötte, továbbá a kezdő tizenegybe várt Yunus Akgün és Mert Günok sem vállalta a játékot – ezzel együtt a törökök tűntek erősebbnek a névsoruk alapján. Noha a hazai pályán szereplő futballisták kemény fellépést és odaadó játékot ígértek, a cserejátékosok emberségből jelesre vizsgáztak: egy pályára berohanó kissrácot bevettek a cicázásba a bemelegítés során, néhányan meg is ölelgették a „renitenst”.

Némileg szokatlan húzással kezdődött a találkozó: Szoboszlai Dominik a kezdőkörből szándékosan bedobásra lőtte a labdát, hogy a csapat már a támadóharmadban letámadja szorult helyzetbe kerülő ellenfelét, de az elképzelés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a törökök kijöttek a szorításból. A harmadik percben Fiola Attila mögé kerülve iramodott meg Baris Alper Yilmaz, ám a harmincöt éves védő javított, becsúszva szögletre mentett. Nem sokkal később Bolla Bendegúz lépett oda a magát könnyen megadó Hakan Calhanoglunak, a sokat látott szlovák játékvezető, Ivan Kruzliak továbbengedte az esetet, majd az ellentámadást Varga Barnabás tékozolta el – nem úgy Orkun Kökcü, aki a 9. percben magabiztosan lőtte a bal alsóba a labdát. Ez volt a törökök negyedik gólja az NL-sorozatban, amelyet a tizenhatoson kívülről szereztek, ezért is furcsa, hogy a magyar csapat bosszantóan szellősen védekezett, a Benfica középpályása senkitől sem zavartatva lőhetett.

Percekkel később Szoboszlai Dominik hozta lezser mozdulattal lövőhelyzetbe Nagy Zsoltot, aki rádőlt a labdára, ám Ugurcan Cakir leért a jobb alsó sarokra. A szöglet után a hazaiak majdnem lekontrázták válogatottunkat – láttunk ilyet Írország vagy éppen Németország ellen 2024-ben –, de Bolla Bendegúz utolsó emberként megszerezte a labdát. Mindennek hatalmas jelentősége volt, mert a 25. percben Schäfer András labdaszerzését követően, mintaszerű akció végén egyenlített az Union Berlin középpályása – Szoboszlai Dominiknak okos passza, Bolla Bendegúznak nagyszerű beadása, míg Varga Barnabásnak kiváló helyzetfelismeréssel visszafejelt labdája miatt jár az elismerés. Noha Schäfer András lelkének alighanem úgy kellett a gól, mint egy falat kenyér (keveset játszik Németországban), nem vitte túlzásba az ünneplést, szinte közönyösen vette tudomásul, hogy egyenlített.

Megváltozott a játék képe, a leginkább jobb oldalról érkező hazai beadások mellett több magyar lehetőséget is feljegyezhettünk, ám azok egy-egy hibás döntés vagy a rossz technikai kivitelezés miatt elhaltak. Kerkez Milos többször is annak adta a labdát, akinél volt kedvezőbb helyzetben lévő társ, ezért olykor megkapta a csapatkapitányi fejmosást. Észrevehető volt, hogy Nagy Zsolttal nem érezték egymás mozgásait, többször nem értették egymás szándékát, ami labdavesztést eredményezett. Noha az utolsó percekben akadt pár izgalmasabb helyzet, a rossz kezdés után magára találó válogatott döntetlennel mehetett pihenőre.

A szünetben egy helyen változtatott Marco Rossi, mégpedig kényszerből: az addig hatalmas elánnal futballozó Schäfer András helyére – aki nem játszhat eltiltás miatt a visszavágón – Kata Mihály állt be. Élünk a gyanúperrel, ha Dárdai Bence egészséges, bemutatkozott volna a magyar válogatottban, ám erre még várni kell. Inkább a vendégtérfélen zajlott a játék, Hakan Calhanoglu többször is okosan tette üres területbe, a védelem mögé a labdát, de egy magyar láb mindig közbelépett. A török szurkolók elképesztő támogatást adtak kedvenceiknek, azonban a támadóharmadban eltöltött sok idő ellenére nem tudtak egyről a kettőre jutni. Azt viszont meg kell hagyni, hogy letámadásuk a fordulás után még intenzívebb lett, a magyar csapatnak időnként meggyűlt a baja a labdakihozatallal.

Vincenzo Montella viszont nem véletlenül emelte ki a meccs előtt, hogy együttesének figyelni kell a kontrákra, az 57. percben ugyanis ellentámadás végén Szoboszlai Dominik ugratta ki Nagy Zsoltot, de mikor már lendült volna a lába, utolérték a védők. Két perc múlva Bolla Bendegúz biciklicselezte magát lövőhelyzetig, ám bal lábbal nem találta el a kaput. Nem sokkal később Nagy Zsolt dühöngött egy sort – felesleges szabálytalansága miatt sárga lapot kapott, ezért vasárnap nem léphet pályára.

A 69. percben nem csak ő, minden magyar bosszankodhatott: a védelem bal oldala mögé kerültek a törökök, Kerem Aktürkoglu pedig Fiola Attiláról leválva a kapuba „vállalta” a labdát. Olyan periódusában jött a második kapott gól, amikor nem annyira volt benne a levegőben, viszont előnybe kerülve érezhető volt, hogy a házigazda le akarja rendezni az összecsapást, a 73. percben a csereként beálló Irfan Can Kahveci növelte az előnyt – ismét a magyar védelem bal oldala volt átjátszható, Willi Orbán nem véletlenül teremtette le Kerkez Milost.

Az utolsó negyedórában nem volt válasza a magyar válogatottnak a gyorsan kapott két gólra (a 88. percben Csoboth Kevin faraghatott volna a hátrányból, ám labdája elakadt egy védőben), így története ezredik mérkőzésén 3–1-es vereséget szenvedett. A párharc állása alapján hatalmas bravúr lenne, ha a csapat megőrizné A-divíziós tagságát a Nemzetek Ligájában, ugyanakkor ha összejönne, felejthetetlen történetként maradna fent az ezeregyedik éjszaka meséje.

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália/Dánia

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália/Dánia–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország