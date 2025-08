Kós Hubert újra a világ előtt

Amikor 2022 nyarán, a nagy hirtelen összerakott budapesti világbajnokságon Molnár Dóra 16 esztendősen betempózott a 200 hát döntőjébe, hirtelen megemelkedtek a ­szemöldökök – jóllehet akkoriban már lehetett sejteni, hogy ő lesz az egyike azoknak, akik a következő években vihetik a női szakágat. Főként, hogy azon a nyáron az Európa-bajnokságon egészen bronzéremig haladt a felnőttek között, előtte-utána pedig tarolt a junior Eb-n, majd -vb-n.

Más kérdés, hogy azért tizenévesen nem olyan egyszerű a világelitbe betörni és ott maradni – 2023-ban megint a korosztályos viadalokon remekelt, ugyanakkor a nagyok között nem annyira, hogy aztán a 2024-es dohai vb-n ismét finálét ússzon; persze tudjuk jól, hogy a februári esemény, mondjuk úgy, nem vonultatta fel a szám összes klasszisát.

Az olimpiára viszont kijutott, ott pedig a középdöntőig tudott zsilipelni, azonban Párizsban még túl erős volt a tempó, ráadásul mint oly sokan, ő sem tudott az egyéni legjobbja közelébe jutni – maradt a 12. hely.

A 4x200-as gyorsváltóval egyre jobb eredményeket értek el, ami azért neki is sokat jelentett – így amikor csütörtökön egy negyedik hellyel zártak, Molnár Dóra közölte: „Most aztán lehet robbantani háton is.”

És ő robbantott – rögtön az előfutamban. De akkorát, hogy még maga is elpityeredett – hiszen: „Három éve üldözöm a 2:09-en belüli időt, végre sikerült.”

Még edzője, Horváth Tamás is kikerekedett szemmel nézte, hogy 2:08.53-nál állítja meg az órát; így azért érkezett némi nyomás is estére, hiszen az előfutamban ennél csak a világrekorder Kaylee McKeown tudott jobbat, azaz Molnár Dóra a négyes pályán úszhatott az első középdöntőben.

Ott viszont így bekerült két nagyágyú, a kínai Peng Hszü-vej és a fehérorosz Anasztaszija Skurdaj közé, akik gyorsan meg is rántották az első százat, Molnár pedig sokáig eléggé hátul tempózott, a végére viszont bejött negyediknek, igaz, 2:09.09-ig jutott. Hozzátehetnénk, hogy csak, de beszéljen inkább ő: „Sajnálom, hogy nem sikerült legalább annyit jönnöm, mint reggel, viszont ez mégiscsak életem harmadik legjobb eredménye így is. Nem volt könnyű az elején, hiszen nagyon elmentek, ezt fel kell dolgozni lelkileg, mert sosem jó korán ekkora hátrányba kerülni. Valahogy sikerült, és magamra tudtam koncentrálni a vége felé.”

Ez kellett, mert így meglett a finálé – végre Kós Hubert mellett más is döntőzik egyéni számban, ráadásul a hölgyeknek egy éve, a párizsi játékokon ez egyszer sem jött össze, ezért öröm, hogy sikerült megszakítani a rossz sorozatot. Molnár Dóra pedig szombaton a surranópályán, immár a nyomás alól felszabadulva kisebb meglepetést is szerezhet.

Másik középdöntősünk, Szabó Szebasztián nem jutott tovább – 0.07-re volt a küszöbtől, 50 gyorson ez nem sok, bár nem is kevés –, ennek ellenére végre-valahára optimistán értékelt a délelőtti 21.83 és az esti 21.84 után: „Tavaly egyszer sem tudtam huszonkettő alatt úszni, az idén harmadszor is sikerült, és nem is voltam annyira messze a döntőtől. Végre azt érzem, nemcsak lefelé vezethet az út, hanem el lehet indulni felfelé is – ennek meglesz az eredménye.”

Egyébként pedig hadd utaljunk vissza az 50 pillangó indítóbírós malőrjére – az 50 gyorson jó ritmusban kapták a startjelet, Szabó üzembiztosan repült a vízbe délelőtt 0.61-es, délután 0.59-es reakcióidővel, mint általában (0.75 volt, amikor hibázott a starter a második napon). Ám Szabó Szebasztián hangulata épp azt sugallja: ezt szépen maga mögött hagyja, és csakis előre tekint. Ez már nem a fény az alagút végén – épp most ért ki onnan. (K. E.) Fotó: MTI/Illyés Tibor