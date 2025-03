Kenőpénz elfogadásáért büntetett bíró vezeti a magyar válogatott vasárnapi NL-osztályozó meccsét

Ugyanakkor Zwayerrel kapcsolatban nem lehet megkerülni, hogy akad egy igencsak sötét folt a múltjában, amely miatt egy rövid időre fel is függesztette játékvezetői pályafutását: Zwayer ugyanis érintett volt a Robert Hoyzer, az ügy folyományaként örökre eltiltott játékvezető nevével fémjelzett 2004-05-ös meccseket érintő bundabotrányban. Az ekkoriban Hoyzer mellett a Regionalligában partjelzőként működő Zwayer egy mérkőzésen 300 euró kenőpénzt fogadott el, hogy a Wuppertal SV egyik mérkőzésén a csapatnak kedvező döntések meghozásában segítse a játékvezetőt.

Az esetet Zwayer hónapokkal később jelentette a szövetségnek, amely az utólagos jelentés és a késlekedés miatt megbüntette, de csak fél évre tiltották el a játékvezetéstől és azt is teljes titokban tartották – figyelembe véve, hogy együttműködő magatartást tanúsított a vizsgálatok során, amelyek egyébként nem igazolták, hogy szándékosan hibázott volna az adott mérkőzésen.

Zwayer érintettségére a bundabotrányban csaknem tíz évvel később, 2014-ben derült fény, s ez később közrejátszott egy másik balhéjában is, ami után rövid időre fel is függesztette játékvezetői ténykedését. A 2021 decemberében lejátszott Borussia Dortmund–Bayern München bajnokin nem adott meg egy büntetőt a hazaiaknak, majd kiállította a csapat edzőjét, Marco Rosét, s egyébként is több ellentmondásos ítéletet hozott a mérkőzésen, többnyire a vendéglátók kárára. A találkozó után az akkor még a BVB-nél futballozó Jude Bellingham éles kirohanást intézett Zwayer illetve a szövetség ellen, mondván: „Mire számítanak, ha egy bundázó bírót küldenek Németország legnagyobb rangadójára?”

A játékvezető bő két hónapig nem vezetett mérkőzést, Bellinghamet pedig 40 ezer eurós büntetéssel sújtották.

A botrányos előélet ellenére Zwayernek sikerült nagyjából lemosnia magáról a sötét foltot – a tavalyi Európa-bajnokságon például rá bízták az angol–holland elődöntőt, és a tavalyelőtti Nemzetek Ligájának spanyol–horvát döntőjét is ő vezette.

18.00: Magyarország–Törökország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Törökország–Magyarország 3–1 (1–1)

Isztambul, Rams Park. V: I. Kruzliak (szlovák)

Törökország: Cakir – Akaydin, Ayhan (Müldür, 27.), Bardakci, Elmali – Kökcü (Yüksek, 72.), Calhanoglu – Aydin (I. Kahveci, 72.), Yildiz, Yilmaz (Gül, a szünetben) – Aktürkoglu (Uzun, 86.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella.

Magyarország: Dibusz – Fiola, W. Orbán, Dárdai M. – Bolla (Osváth, 90+1.), Schäfer (Kata M., a szünetben), Nikitscher (Gazdag, 90+1.), Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. (Csoboth, 78.) – Varga B. (Szabó L., 71.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Kökcü (9.), Aktürkoglu (69.), I. Kahveci (73.), ill. Schäfer (25.)

