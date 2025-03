Mocsi Attila: A több tízezer magyar szurkoló támogatása döntő faktor lehet

„Hogy mi lehet a siker titka, azt nem tisztem, s nem is szeretném megmondani, de az első összecsapást látva egyértelmű volt számomra, hogy mindkét együttes képes a mutatottnál jobban játszani. Az odavágó ki-ki párharcnak tűnt, amelyen a szerencsével is hadilábon álltunk, de bízom benne és hiszem is, hogy a mi hazai pályánk „erősebb” lesz, mint a törököké. A Puskás Arénába kilátogató több tízezer magyar szurkoló támogatása döntő faktor lehet, és átlendítheti a csapatot ezen a nehéz szituáción. Első ránézésre a három egyes hátrány jelentősnek tűnik, de egyáltalán nem érzem lehetetlennek, hogy összesítésben egyenlítsünk vagy fordítsunk, és kiharcoljuk az A-ligában maradást. Biztos vagyok benne, hogy a srácok mindent megtesznek a vasárnapi mérkőzésen, és a szívüket-lel­küket kiteszik a pályára.”

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

AZ A-LIGÁÉRT

18.00: MAGYARORSZÁG–Törökország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!