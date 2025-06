A Rizesport erősítő Mocsi Attila számára elérkezett az idő a klubváltásra

Vajon hogyan alakul Mocsi Attila jövője? A 25 esztendős hátvéd két éve szerződött Zalaegerszegről a török élvonalbeli Rizesporhoz, s alapember lett a csapatban. A kifejezetten erős bajnokságban hétről hétre kilencven perceket játszott (az előző idényben 29, a mostaniban 33 első osztályú török bajnokin lépett pályára), folyamatosan fejlődött, a nyáron pedig elérkezhet a szintlépés ideje.

„Nemrégiben hosszabbított szerződést vele a Rizespor, szóval számolnak vele a törökök – mondta lapunknak Zombori Zalán, Mocsi Attila ügynöke. – De mert korábban kapott ajánlatokat, s akkor az egyesület kérésére nem váltott klubot, azt az ígéretet kaptuk, hogy a nyáron megfelelő ajánlat esetén nem gördítenek akadályt Attila távozása és szintlépése elé. Nyilván tisztában vagyunk a világ piaci helyzetével, tudjuk, mely ország mely csapatainak van szüksége olyan belső védőre, mint amilyen Attila, de fontos az együttes pénzügyi ereje is. Tudni kell, hogy például Spanyolországban vagy Franciaországban a legtöbb klub anyagi helyzete már nem annyira rózsás, mint néhány évvel korábban, így nem mindegyik csapat engedheti meg magának, hogy kivásárolja Attilát a szerződéséből. Voltak már puhatolózások, de korai bármit is mondani arról, mi történhet a nyáron. Egyáltalán nem vagyunk kényszerhelyzetben, de ha mindenkinek megfelelő ajánlat érkezik – ami egyben jobb lehetőség is –, átigazolhat. Még csak huszonöt esztendős, két éve folyamatosan játszik a Süper Ligben, ami kiváló ajánlólevél. Azt sajnálom, hogy a válogatottban ezúttal sem tudta megmutatni magát, pedig ez nyilvánvalóan segített volna a klubváltásban. Nem tudom, mi az oka, hogy ezúttal sem játszott, de így alakult.”

Mocsi Attila iránt tavaly nyáron élénken érdeklődött a Dinamo Zagreb, ám akkor nem volt előrelépés az ügyben, míg februárban az FC Dallas tett két és fél millió eurós ajánlatot a magyar hátvédért, viszont akkor a ­Rizespor nem engedte el, mondván, nagy szükségük lesz rá a bennmaradásért folytatott harcban.

„Intenzíven dolgozunk, hogy sikerüljön szintet lépnie, de semmi probléma sincs, ha nem jön össze – folytatta Zombori Zalán. – Sok tényezőt kell figyelembe venni, de jó, hogy megkaptuk az engedélyt a Rizesportól a tárgyalásokra. Elérkezett az idő, sokak szerint Attila elit ligás középcsapatban is megállná a helyét.”