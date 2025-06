Varga Barnabás: Nem túlzás, több góllal is győzhettünk volna

Fülig érő szájjal lépett ki az öltözőből Tóth Balázs, ami nem is csoda, Azerbajdzsán ellen bemutatkozott a válogatottban. Rögtön neki is szegeztük a kérdést: milyen érzés?

„Csodás, de tényleg! – mondta az angol másodosztályú Blackburn Rovers 27 éves kapusa. – Túl vagyok az első válogatott mérkőzésemen, régóta vártam erre a pillanatra. Nagyon boldog vagyok, de azt azért sajnálom, hogy nem sikerült kapott gól nélkül letudnom az első meccsemet, emiatt kissé csalódott vagyok. Már mérkőzés közben is érzékeltem, hogy az ellenfél kezéhez ért a labda, szabálytalan gól volt, de a bíró megadta. Ott lesz a statisztikákban, hogy az első meccsemen gólt kaptam. Inkább meg kellett volna előzni a bajt, és nem engedni, hogy bepréseljék a labdát az ötösünkön belülre. A helyzetkihasználáson javítani kell, rengeteg lehetőségünk lett volna lezárni az összecsapást. Nagyon kellett a lelkeknek a győzelem, talán nem bántom meg az ellenfelet, ha azt mondom, több is lehetett volna közte. Örményországban hasonló mérkőzés vár majd ránk a vébéselejtezőben, ott kíméletlenebbnek kell lenni.”

A Blackburn légiósának döcögősen indult az idénye, klubjában kevés szerephez jutott, ám a tavasszal megkapta a lehetőséget a bizonyításra, és élt is vele.

„Valóban nagyszerűen alakult a tavaszom. Angliában jól ment a védés, azzal pedig, hogy a válogatottban is átestem a tűzkeresztségen, teher esett le a vállamról. Boldog és büszke magyarként énekeltem a Himnuszt, önbizalommal telve vághatok neki az újabb felkészülésnek. Két hét szabadságom lesz, hazautazom a családomhoz vidékre, és szeretnék nyaralni is. Jó lesz kicsit lazítani.”