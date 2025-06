Esterházy Mátyás: Kizárólag külföldön meghatározó játékosokkal lehet eredményes válogatottat építeni

„Egyértelműen látszik, hogy kizárólag külföldön meghatározó játékosokkal lehet eredményes válogatottat építeni. Ha ez a cél, akkor ezt két úton lehet elérni: az egyik, hogy fiatalon elmennek a játékosok, a másik: beépíteni a legjobbakat, majd értékesíteni őket. Ugyanakkor nem szabad odáig eljutni, hogy azért nem adnak el egy játékost, mert máskülönben nem tudnak kiállni. Ha például olyan irányba alakul a piac, hogy mindenki kétszázmilliókat kér egy fiatal játékosért, akkor nem fogja odaadni egy másik klubnak, mert jövőre is megoldja a problémáit, és túl sokat bukna az eladásával. Sajnos a klubok nem priorizálták a magyar fiatalok felépítését, amikor a hosszú távú koncepciójukat tervezték. Értem, hogy az MLSZ miért döntött a szabály bevezetése mellett, szükség is van rá, ugyanakkor jobban örültem volna, hogyha tizenöt év állami támogatás után a klubok maguktól lépnek erre az útra, és nem kell a pénz megvonásával fenyegetni őket akkor, ha nem tartják be a fiatalok játékperceire vonatkozó ajánlásokat. Azt ugyanis láthatjuk, hogy siker elsősorban a tehetségek felépítéséből van” – fogalmazott Esterházy, akinek ügynöksége, az EM Sports olyan futballisták karrierjét egyengeti, mint Szoboszlai Dominik vagy a nyáron szintén Liverpoolba szerződött Pécsi Ármin, továbbá Schäfer András (Union Berlin) és Bolla Bendegúz (Rapid Wien).

Esterházy szerint nincs itthon akkora piac, hogy az élvonalat fel lehessen tölteni minőségi labdarúgókkal, de azzal is probléma lehet, hogy az NB II-ben csapatonként két fiatalnak kell folyamatosan 90 percet játszania, tehát összesen 32 játékosnak fordulónként.

„Nagyon fájni fog, amit mondok, de szerintem ennyi rosszból sincs, nemhogy jóból. Szóval nehezíti a csapatok dolgát, a színvonal növekedése nem garantált, viszont valószínűleg az a néhány, nagyon jó játékos lehetőséget fog kapni, ez jó, és segíti a végcél elérését. A legjobbakért nagy verseny lehet majd, mert az az NB II-es együttes, amely a legjobb két fiatalt meg tudja szerezni, versenyelőnyre tesz szert. Ezek a szabályok mindig nagyon megerőltetik a rendszert, a bukás elkerülhetetlen, de többet kell nyerned, mint amennyit veszítesz. Ha a teljes közeg többet nyer, mint amennyit az egyének buknak, akkor jó a helyzet. Ezt kell majd megtapasztalni, azonban erre megint körülbelül három-négy év múlva kaphatunk választ. Nagyon remélem, egy-két év múlva nem lesz újabb változás, ezeket a projekteket hagyni kell kifutni” – mondta.

A játékosügynök azt is hangsúlyozta, nagyon nem szereti, amikor a tehetségek hiányát akadémiai problémaként állítják be.

„Azt gondolom, az akadémiai rendszer alatt van a probléma. Vannak összefüggések, de nem az akadémiai képzés jelent problémát. Az kérdéses, kell-e ennyi pénzt ölni az akadémiákba, vagy máshova kell-e ugyanazt a pénzt átcsoportosítani. Nekem nem feladatom a stratégia kidolgozása, ám állítom: nem azért nincs játékos, mert az akadémiákon túl sok a pénz, nem azért, mert nincs játékos, és nem azért, mert az akadémiák rosszul nevelnek. Az akadémiák 14 évesen találkoznak a játékosokkal, nekik csak az lenne a feladatuk, hogy a fiatalokat átvezessék a felnőttfutballba. A probléma az, hogy nincs alaptudás. Akinél megvan, abból futballista lesz. Túl kevés gyerek van, akiben az alapképzettség, az alap emberi kvalitás megvan az élsporthoz – nyilatkozta Esterházy, aki hozzátette: „nem 14 éves korban kell elkezdeni egy játékost fejleszteni, hanem hat-hét-nyolc évesen. Abban a korban kell megadni az alapokat, akkor kell jól hozzányúlni a gyerekekhez, megszerettetni velük a futballt.”

Kiemelte, súlyos károkat okoz, amikor azt mondják, csak az akadémiák hibája a kevés tehetség kinevelése.

Az m4sport.hu oldalon olvasható teljes interjúban Esterházy beszélt Szoboszlai Dominikról – aki elért arra a szintre, hogy meghatározó tagja volt a Premier League-et megnyerő csapatnak – annak tükrében, hogy a Liverpool a nyáron megszerezte például Florian Wirtzet.

„Dominik tizenhat éves kora óta olyan közegben van, ahol alap a konkurenciaharc. Nem láttam még olyan PL-győztes klubot, amely nem szeretne fejlődni, ne igazolna topjátékosokat. Bízom abban, hogy Dominik ezt a lépcsőfokot is megugorja, és egyre sikeresebb lesz a folyamatosan fejlődő csapattal” – mondta.

Az ügynökség másik olyan magyar labdarúgójáról, aki a Liverpoolhoz írt alá, a kapus Pécsi Árminról Esterházy Mátyás elmondta, olyan projekt mellett döntöttek, amelynél egy év az építkezésről szól, és nem arról, hogy hány meccset és milyen szinten játszik.

„Egy év alatt olyan képességekben fejlődhet, amelyek megvannak neki, de itthon már nem tudott volna előrelépni ezeken a területeken. A következő szintlépést nem ad hoc módon kell teljesíteni. Most profi közegben, világsztárok mellett és nagy elvárások mentén fejlődhet, így lehet megérkezni majd a következő lépcsőfokhoz. Még nem tudjuk, pontosan mi lesz az a szint, amire jövőre képes lesz, ez azon múlik, hogy milyen ütemben tud fejlődni” – fogalmazott.