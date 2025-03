Marco Rossi: Büszkévé akarjuk tenni a szurkolóinkat, kutya kötelességünk mindent beleadni

Marco Rossi először a sérültekről beszélt. Bár eltiltás miatt Nagy Zsolt nem játszhat, de rendben van, a szintén öt sárga lapos Schäfer András pedig hazautazott. Gulácsi Péter rendelkezésre áll, s úgy-ahogy Dárdai Bence is. Sallai Roland állapotát csak délután fogják kiértékelni. Ha úgy dönt, hogy játékra kész, akkor kezdő lesz.

„A regeneráció volt a prioritás a hazautazás után, ma lesz egy edzésünk, majd értekezletet tartunk – avatott be minket a válogatott szombati programjába, majd így folytatta: – A történtek ellenére jó a hangulat, azt tapasztalom, hogy a srácok úgy érzik, nem érdemeltük meg a kétgólos vereséget, sőt, a vereséget sem. Nem egyszerű, hogy két gólt kell ledolgoznunk, de nincs más választásunk, minthogy a maximumot hozzuk ki magunkból egyénileg és csapatként is. Emelt fővel akarjuk elhagyni a pályát, miközben a szurkolók megtapsolnak minket. Motivál minket, hogy büszkévé tegyük őket, nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy hazai pályán a legjobbunkat nyújtsuk. Ahogy mondtam, nehéz a helyzetünk, de kutya kötelességünk mindent beleadni, mert hatvanezer szurkoló támogat minket a helyszínen, plusz az egész ország – néhány ellenszurkolónkat kivéve – mellettünk áll.”

Hozzátette, néhány dolgon változtatniuk kell az isztambuli játékhoz képest, figyelembe véve, hogy nagyon jó támadókkal rendelkeznek, az egy-egyeket jól hozzák, és a területeket is jól játsszák meg. Nagyon észnél kell lennünk a tolódásokkor és az átállásakkor. Ha labdát vesztünk, és utat engedünk nekik a széleken, akkor bajban leszünk.

Vécsei Bálint két éve szerepelt legutóbb a válogatottba, a bolgárok ellen 3–0-ra megnyert Eb-selejtezőn kezdőként lépett pályára, ráadásul gólt is lőtt. Mint elmondta, neki is eszébe jutott ez a meccs, és kiegyezne azzal, ha hasonló lenne a törökök elleni meccs forgatókönyve is.

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek, a hangulat ugyanolyan jó, és a munka is ugyanolyan komolyan folyik, mint amikor legutóbb a keret tagja voltam. Pozitívan állok a visszavágóhoz, hiszen itthon játszunk, ez nagy segítség lesz nekünk. Kielemztük a kinti találkozót, javítanunk kell a labdatartáson, és a labda birtokában többet kell kezdeményeznünk. Voltak olyan elkerülhető hibáink, amelyekből rögtön gólt lőttek a törökök, hátul sokkal biztosabbnak kell lennünk” – osztotta meg gondolatait a vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban.

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ AZ A-LIGÁÉRT

1. MÉRKŐZÉS

Törökország–Magyarország 3–1 (1–1)

Isztambul, Rams Park. V: I. Kruzliak (szlovák)

Törökország: Cakir – Akaydin, Ayhan (Müldür, 27.), Bardakci, Elmali – Kökcü (Yüksek, 72.), Calhanoglu – Aydin (I. Kahveci, 72.), Yildiz, Yilmaz (Gül, a szünetben) – Aktürkoglu (Uzun, 86.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella.

Magyarország: Dibusz – Fiola, W. Orbán, Dárdai M. – Bolla (Osváth, 90+1.), Schäfer (Kata M., a szünetben), Nikitscher (Gazdag, 90+1.), Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. (Csoboth, 78.) – Varga B. (Szabó L., 71.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Kökcü (9.), Aktürkoglu (69.), I. Kahveci (73.), ill. Schäfer (25.)

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország