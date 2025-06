Köszönetet mondtak az égieknek és új helyszínt kerestek birkózóink

Légicsapásokat hajtott végre Izrael péntek hajnalban Irán területén, a helyzet azóta eszkalálódott. A Lőrincz Viktor vezette magyar kötöttfogású birkózó-válogatott kedden épp Iránba utazott volna majd’ kéthetes edzőtáborba.

„Megráztak minket is a történtek, öt napon múlt, hogy nem utaztunk ki… Jeleztem is a srácoknak, mondjunk köszönetet az égieknek, mert hajszálon múlt, hogy elkerültük a teljes légtérzárat. Hatalmas szerencsénk van, hogy biztonságban tudhatjuk magunkat” – fogalmazott Lőrincz Viktor.

A július 17-én a fővárosi BOK-csarnokban kezdődő Polyák Imre–Varga János-emlékversenyre is készülő csapat első számú célpontja egyébként az Egyesült Államok volt.

„Már most tesztelni szerettük volna, miként tudunk akklimatizálódni, hiszen két év múlva Las Vegasban rendezik meg az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot, míg egy évvel később Los Angeles ad otthont az ötkarikás játékoknak. Azonban ez az ötlet meghiúsult, így került képbe Irán, amely hatalmas lehetőség lett volna, hiszen a válogatottja az egyik legerősebb a világon. Nagyon vártuk, hogy együtt edzhessünk velük és betekintsünk a rendszerbe, amelyben dolgoznak. Sajnáljuk, hogy nem tudtunk elutazni.”

A bombázást követően gyorsan megoldást kellett találni, így kedden Törökországba utaztak el 12 napos edzőtáborba birkózóink.

„Mindenképpen nemzetközi környezetre volt szükségünk, nem lett volna jó, ha itthon maradunk. Gőzerővel rákapcsoltunk a szervezésre, rengeteget segített a szövetség, Bacsa Péter, Bácsi Péter és Ali Csilla közbenjárására volt szükség, hogy megoldjuk a helyzetet. A török válogatott is nagyon erős, negyven-ötven fős táborba utazunk, a kirgizekkel is együtt készülhetünk, ráadásul egy kiváló verseny is szerepel a programban, amelyen elindítunk néhány versenyzőt, ez külön öröm.”

A tíztagú kötöttfogású csapat három versenyzője még junior korú, ők elsősorban a korosztályos megméretésekre készülnek. A magyar birkózóknak természetesen a már említett júliusi budapesti UWW-rangsorverseny is nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelő állapotban léphessenek szőnyegre szeptemberben a zágrábi vb-n.