Güler fejbe vágta Szoboszlait – animációs mémvideó is született a szócsatáról

Mint ismert, a magyar–török (összesítésben 1–6) NL-párharc során Arda Güler és Szoboszlai Dominik a pályán és azon kívül is egymásnak feszült, ez pedig nem kerülte el a nemzetközi sportsajtó figyelmét. A két játékos üzent egymásnak, a magyar mellett pedig a külföldi sportoldalak is feldolgozták a sztorit. Sőt, valaki már animációs mémvideót is gyártott belőle...

Íme, Hamid Sahari animátor TikTok-videója: Szoboszlai Dominik ellenfele játékperceit hiányolja, Arda Güler fejbe vágja a „6–1-es ütővel”, majd megjelennek Antonio Rüdigerék is... @hamidsahari1 Arda Güler ⚔️ Dominik Szoboszlai! ♬ original sound - hamid sahari