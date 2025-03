„Ez a srác egy vicc. Hat gól nem elég ahhoz, hogy csendben maradj?” – Arda Güler válasza Szoboszlainak

Mint ismert, a 3–1-es török győzelemmel végződő isztambuli odavágón Arda Güler eltiltás miatt nem játszott. A visszavágón a kezdőben kapott helyett, ő szerezte csapata második gólját a Puskás Arénában. Güler a budapesti találkozón egyszer össze is szólalkozott Szoboszlai Dominikkel, aminek végén a 20 éves török csendre intette a magyar válogatott csapatkapitányát.

„1088” – írta a Nemzeti Sport Online Instagram-bejegyzése alatti kommentbe Szoboszlai, utalva arra, hogy Arda Güler ennyi játékpercet kapott az idényben.

A Real Madridban futballozó török válaszára sem kellett sokáig várni. „Ez a srác egy vicc. Hat gól nem elég ahhoz, hogy csendben maradj?” – írta Instagram-történetéhez Güler, és képnek azt a jelenetet csatolta, melyben csendre inti Szoboszlait. Az eredményjelzőn a három török gólszerző neve mellett szerepel a nulla magyar lőtt gól is, alatta felirat: „Instagram-hozzászólás Szoboszlaitól”. Güler a Real Madridban 1088 játékperc alatt három gólt és öt gólpasszt jegyzett, míg a válogatottban az Európa-bajnokságon, a Nemzetek Ligájában és a magyarok elleni osztályozón is egyszer volt eredményes. A három gólja mellett három asszisztot is kiosztott a törökök színeiben.