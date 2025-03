Arda Güler: Biztos vagyok benne, hogy sikeres leszek Madridban

A török válogatottban fontos játékosnak számít Arda Güler, olyannyira, hogy ezt a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-találkozón is bebizonyította, hiszen gólt szerzett a mieink ellen, s a meccs után a török szövetségi kapitány, Vincenzo Montella is elismerően beszélt a teljesítményéről. A Marca riportere elsőként a meccsről kérdezte a fiatal középpályást: „Fontos volt, hogy feljussunk a Nemzetek Ligája A-divíziójába, és hogy győzelemmel távozzunk innen. Nagyon boldogok vagyunk emiatt” – fogta rövidre Arda Güler, aki nem anyanyelvén, hanem spanyolul válaszolt az újságíró kérdéseire.

A folytatásban aztán klubcsapata, a még három fronton álló Real Madrid került szóba: „Készen állunk arra, hogy mindhárom címért harcoljunk az idény végéig. Izgalmas lesz. A Madrid mindig azért küzd, hogy megnyerjen minden meccset és címet. Személy szerint az egyetlen vágyam az, hogy minden meccsen pályára lépjek és segítsek a csapatomnak megnyerni valamennyi trófeát.”

Arda Güler kifejtette azt is, hogy jelenleg bár kevés játéklehetőséget kap a spanyol fővárosban, még mindig bízik saját képességeiben: „A Madrid adott nekem egy tervet, én pedig még mindig hiszek benne. Biztos vagyok benne, hogy sikeres leszek Madridban. Még egy házat is vettem ott. Nagyon keményen dolgozom, és ahogy azt a Magyarország elleni meccsen is láthatta, mindig készen állok a játékra.”

„Szeretem a Real Madrid szurkolóit, és nagyon hálás vagyok a támogatásukért. Azért jöttem a klubhoz, hogy játsszak és fontos része legyek a csapatnak. És nem fogom abbahagyni a harcot, amíg nem leszek fontos játékosa a Real Madridnak” – fejezte be az interjút a 20 éves játékos.

Arról már hétfőn hírt adtunk, Arda Güler a magyarok elleni találkozón összetűzésbe keveredett a mieink csapatkapitányával, Szoboszlai Dominikkal. A kettőjük közötti csörte másnap a közösségi médiában folytatódott, előbb Szoboszlai üzent Ardának, aki aztán visszaszólt a magyar válogatott csapatkapitányának.