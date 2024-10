Szoboszlai és Nagy Zsolt kiemelkedett – így láttuk a mieinket Bosznia-Hercegovina ellen

DIBUSZ DÉNES 7

A 39. válogatott mérkőzésén az első félidőben főleg lábbal avatkozott játékba, jól érezte, hogy Edin Dzeko lövése, ha nem is sokkal, fölé megy, nyugodt volt egy forró pillanatban. Nagyot védett a center fejesénél a második gól után nem sokkal, az nagy és fontos hárítás volt, a 70. percben – amikor a bosnyák sztár sarkazott – is nagyot védett.

BOTKA ENDRE 6

Harmincadik alkalommal volt válogatott, agresszíven kezdett, megnyert fejpárbajokkal, a labdával nem kockáztatott, ennek is köszönhető, hogy a szünetig minden átadása pontos volt. Sokat futott, fegyelmezetten, megbízhatóan, a felesleges kockázatot kerülve játszott, a végén remek mentése is volt.

WILLI ORBÁN 6

Az 52. válogatott mérkőzésén jó keresztezésekkel kezdett, jó ütemben lépett ki a szélekre segíteni, a labdái pontosak voltak, határozottan védekezett, igaz, a szünet előtt Edin Dzeko nagyon befűzte. Az egyetlen megingást leszámítva stabilan játszott, a tőle megszokott magas nívón.

FIOLA ATTILA 7

A 61. válogatott mérkőzésén lövéssel kezdett, higgadtan, de határozottan folytatta, kilencvenszázalékos pontossággal passzolt, volt néhány remek szerelése, felügyelte a bal oldalt, akár gólt is fejelhetett volna. Az őt mindig is jellemző tűz most is ott lobogott a szemében, stabil pontja volt a hátsó alakzatnak a számára nem könnyű poszton.

BOLLA BENDEGÚZ 6

A 24. válogatott mérkőzésén nagyszerű lövést eresztett meg a 13. percben, gólt érdemelt volna. Többször is jól indult be az üres területre, de nem mindig kapta meg a labdát, vagy nem jó ütemben, így kevesebbet tudott mutatni, mint amennyit szeretett volna, de az akarásra és a tempós megugrásokra nem lehetett panasz.

NIKITSCHER TAMÁS 6

A negyedik válogatott mérkőzésén is ő szerepelt legközelebb a védelemhez, összeszedte a lepattanó labdákat, sokat mozgott, akaratos volt, időnként jól megindult, egy jó csel és ötvenszázalékos passzpontosság szerepelt a statisztika lapján. Egyre komfortosabban érzi magát a válogatott fedezetsorában.

SCHÄFER ANDRÁS 7

A 32. válogatott mérkőzésén aktívan kezdett, sokat futott, a 22. percben parádés cselt csinált a bal oldalon, abból alakult ki az egyik helyzet. A középpálya motorja volt, mutatta magát, remek ütemben ugratta ki Bolla Bendegúzt. Ismét a régi, közönség kedvenc játékához közelített, a lelkesedése mindenkire átragad.

NAGY ZSOLT 8

A 26. válogatott mérkőzésén két veszélyes beadással indított, az első percektől jól működött együtt Szoboszlai Dominikkal, a 32. percben túl magas volt a beadás, nem tudta kapura lőni a labdát, majd remek gólpasszt adott! Megint az egyik legjobb magyar volt, a második félidőt kiharcolt tizenegyessel kezdte, első számú jelölt a posztján!

SALLAI ROLAND 6

Az 56. válogatott mérkőzésén a hollandok elleni remek játék adta önbizalommal kezdett, és a felezővonalról próbált gólt szerezni, majd fejjel jól tette a labdát Varga Barnabás elé, a 38. percben gólt kiáltottunk a lövésénél a sajtóhelyen is, sajnos, tévedtünk. Ezúttal visszafogottabb volt.

SZOBOSZLAI DOMINIK 8

A 49. válogatott mérkőzésén próbált sokszor labdába érni, ráfordult a hazai védelemre, jól osztogatott. a 35. percben többet vártunk a szabadrúgásánál. Gyorsan javított, nagy sprint végén okos góllal szerzett vezetést, a büntetőt higgadtan gólra váltotta. Erőteljes volt a jelenléte, úgy ment vissza labdavesztés után, mint egy gazella. Kiemelkedően futballozott!

VARGA BARNABÁS 6

A 18. válogatott mérkőzésén a tizedik percben ígéretes helyzetben lőtt, sajnos pont középre. A fejpárbajoknál szívós ellenfele volt Nikola Katic, de fokozatosan javult a teljesítménye, a szünet előtti labdaátvétele egyenesen pazar volt, látszik, hogy a súlyos sérülése után visszanyerheti a régi, gólerős formáját.

A CSERÉK KÖZÜL GERA Dániel (–) hasznosan játszott, jó passzokat adott előre, GAZDAG Dániel (–) hosszú idő után kapott újra játéklehetőséget, kiharcolt egy szögletet, elpepecselt egy jó lehetőséget, ÁDÁM Martin (–) a kapunk előtt mentett egyszer, SZŰCS Kornél (–) bemutatkozott a válogatottban, és két higgadt megoldással vétette magát észre, NAGY Ádám (–) higgadtan passzolt.

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A3-AS CSOPORT

Bosznia-Hercegovina–­Magyarország 0–2 (0–1)

Zenica, Bilino Polje Stadion, 8392 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Gazibegovic (Omerovic, a szünetben), Bicakcic, Katic, Kolasinac – Gigovic (Huseinbasic, 64.), Tahirovic (Saric, 79.) – Bajraktarevic, Hajradinovic (Basic, 79.), Burnic (Tabakovic, 64.) – Dzeko. Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Botka, W. Orbán, Fiola – Bolla (Gera D., 68.), Nikitscher, Schäfer (Nagy Á., 86.), Nagy Zs. (Szűcs Kornél, 86.) – Sallai R. (Gazdag, 68.), Szoboszlai D. – Varga Barnabás (Ádám M., 78.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Szoboszlai D. (38., 50. – a másodikat 11-esből)

