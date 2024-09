Sebastian Bönig: Ha a magyarok nem becsülik meg a labdát, rengeteget kell futniuk

Marco Rossi már azon töprenghet, hogy milyen összeállításban küldje pályára a csapatot a németek ellen (Fotó: Szabó Miklós) Természetesen nincs fontos és kevésbé fontos poszt a futballban: ahogyan a kapuban, a mezőnyben is mindenhol, mind a tíz (állandóan változó) pozícióban magas szintű teljesítmény szükséges ahhoz, hogy a csapat sikeres legyen. Ezúttal mégis a vonal mellett szereplőket vettük górcső alá.

Marco Rossi szövetségi kapitány évek óta ugyanabban a hadrendben játszatja a magyar válogatottat: három, jellemzően egy vonalban helyezkedő belső védő, három, általában nem egy vonalban helyezkedő belső középpályás, két, akár egymás mögött mozgó csatár – és két szélső. Egyre többen választják ezt a hadrendet: az olasz Inter 2021-ben Antonio Contéval, 2024-ben Simone Inzaghival a kispadon nyert bajnoki címet (utóbbi meggyőzőnek mondható, 19 pontos előnnyel a Milan, 23 ponttal a Juventus előtt) ragaszkodva ehhez a felállási formához.

A 3−5−2-es szisztémában speciális a vonalak mellett játszók szerepköre, ahogyan az öltözőkben mondják: magányos, mert melletted esetleg fel-felbukkan egy játékostárs, de előtted és mögötted sehol senki. Vagyis a pálya hosszában kell bejátszani az adott oldalt (az egykori ragyogó játékos, később sikeres edző mondotta volt: „ezeket a húsz métereket kell sprintben megtenni”, miközben alapvonaltól alapvonalig húzgálta krétával a táblára a vonalakat), és ez a poszt így speciális követelményeket támaszt. Egyszerre kell tudni védekezni és támadni: hátul a három védő vonalába visszalépve tilos az alapvonalig jutnia az ellenfélnek, elöl pedig itt kell leginkább a védelem mögé kerülni és pontosan beadni. A régi idők futballját ismerők szerint itt egyszerre kell jobbhátvédnek és jobbszélsőnek lenni – változik a világ, posztok, azok elnevezése tűnik el a süllyesztőben, pedig a pálya maradt ugyanakkora. Szóval: gyorsaság, technika, nagy munkabírás, ezek elengedhetetlen feltételek. Mivel hátul és elöl is hatékonynak kell lenni, az edzők sokkal inkább támadni tudó védőket keresnek, mint védekezni tudó támadókat – ennek az lehet az egyszerűbb magyarázata, hogy hátul több a veszítenivaló, ott nagyobb a kockázat. Ha egy bekk elront egy beadást, az beleférhet, de ha egy klasszikus jobbszélső hátul rosszul helyezkedik vagy nem tudja szerelni az ellenfelét, abból máris helyzet lehet a kapunk előtt.

A Németország és Bosznia-­Hercegovina ellen készülő magyar csapatban két-két játékos jelölt a jobb és bal oldali pozícióba: Bolla Bendegúz és Loic Nego a jobb, Kerkez Milos és Nagy Zsolt a bal oldalon. Bolla klubot váltott, Svájcból Ausztriába költözött, a Rapid játékosa lett, Nego a francia Le Havre labdarúgója. Utóbbi januárban 34 éves lesz, de nem látszik rajta a kor, legutóbb gólpasszal járult hozzá az Auxerre legyőzéséhez, és a válogatottban sokszor volt kulcsember: Szerbia budapesti legyőzése (2–1) alkalmával két ­gólpasszt adott, az Izland elleni pótselejtezőn szerzett gólja nélkül aligha jutottunk volna ki a 2021-es Eb-re. A támadások segítésében kimondottan erős, az idei Eb-n sérülés miatt csak kívülálló lehetett. Bolla novemberben lesz 25 éves, a legjobb korban van, a csapat hasznára válik sok esetben, s mert gyerekkorában ­Szoboszlai Dominikkal nőtt fel, játékkapcsolatuk mindig alkalmazható fegyver.

Érdekes a helyzet a túloldalon: az egyik futballista (Kerkez Milos) a Premier League-ben szerepel, posztriválisa, Nagy Zsolt az OTP Bank Ligában, és ez meg is határozza a közöttük lévő sorrendet. Még akkor is a légiós kezdett, például az Eb-n, amikor a tavasszal egybehangzó vélemények szerint is a felcsúti játékos volt jobb formában; nem zárható ki, ma már a kapitány is másképpen döntene közöttük. Most a ­Bournemouth szélsője is jó játékkal indította a 2024−2025-ös évadot, de Nagy Zsolt eddig a bajnokság legjobbja: mindegy, hogy magyar bajnoki vagy nemzetközi meccs, a mezőny legjobbja szinte mindig, kilenc gólban volt eddig aktív szereplő, túlzás nélkül mondható, szenzációsan szerepel. Nagy dilemma, ki lesz a kezdőben, és érdekes: háromszor több mérkőzésen szerepelt a Puskás Akadémia játékosa a pályán, mint riválisa, hasonló az arány Bolla ­Bendegúz és Loic Nego között is.

A válogatotthoz kapcsolódó hír, hogy izomsérülést szenvedett, így elhagyta a válogatott edzőtáborát az újonc Vas Gábor − a paksiak 21 éves játékosa így biztosan lemarad a németek és a bosnyákok elleni NL-találkozóról.