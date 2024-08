Milyen érvek szólhatnak a négy újonc beválogatása mellett? Körüljártuk Marco Rossi döntését

ÖT ÚJ ARC a válogatott keretében, négyen még telki összetartáson sem vettek részt. A Nemzetek Ligája szeptember 7-i (Németország–Magyarország) és 10-i (Magyarország–Bosznia-Hercegovina) játéknapjára Nikitscher Tamás, Gergényi Bence, Vas Gábor és Yaakobishvili Antal is a magyar válogatottal készülhet, összeállításunkban az xfb Analytics segítségével igyekszünk minél mélyebben bemutatni, mi szólhat a meghívásuk mellett.

Nikitscher Tamás

Marco Rossi a kerethirdetést követő sajtótájékoztatón azzal indokolta a kecskeméti középpályás meghívását, hogy erőre és magasságra van szüksége. Kétségtelen, a meghívott négy belső középpályás közül ő a legmagasabb (193 centiméter), Nagy Ádám és Schäfer András 178-178, míg Kata Mihály 176 centire nőtt. Milyen taktikai előnyei lehetnek az ő szerepeltetésének?

Nikitscher Tamás 2021-ben még Makón, az NB III-ban futballozott, ráadásul tavaly súlyos térdsérülést szenvedett – elképesztő utat járt be. Schäfer Andráséhoz nagyon hasonló a játékstílusa az xfb Analytics szerint: erőssége a támadó légi párharcok megnyerése, a beadás és a cselezés. Fontos kiemelni, hogy a sérülése előtti évad adatait is számításba vettük (2022–2023), míg a többiek esetében csak az előző idényt. A labdarúgó az össz­játékban is erős, Nagy Ádámnál jóval hasznosabb támadásépítésben (a tizenhatoson belüli jelenléte, valamint labdabiztossága, labdavezetése az NB I-ben kimagasló), bár Kata Mihályra is igaz, hogy kreatív játékos.

Nikitscher Tamás meghívásában fontos szerepet játszhatott az ereje és a magassága (Fotó: Török Attila)

Az eddigi öt forduló alapján messze elmaradnak Nikitscher Tamás védő­statisztikái az előző teljes idényéhez képest, ám labdaszerzésben és légi párharcokban hasznos lehet, és éppen erre van szüksége Marco Rossinak. Nagy Ádám és Schäfer András a Serie B, illetve a Bundesliga legjobbjai közé tartozik a védekező középpályások között (szerelések, labdaszerzések, megelőző szerelések, légi párharcok, intenzitás), ám ha Nikitscher Tamás képes visszatérni a korábbi formájához hátul, a válogatottnak is erőssége lehet, hiszen támadásban erőt, magasságot és gólveszélyt kínál.

Gergényi Bence

Mivel Szalai Attila az előző idényben keveset és gyengén játszott a Hoffenheimben és a Freiburgban, csak abban bízhatott a kapitány, hogy az Eb-n nem látszik majd rajta a játék- és önbizalomhiány. Svájc ellen lecserélte, a hátralévő két meccsen összesen 16 percet játszott, s most már a keretbe sem hívta be Marco Rossi.

Az első két fordulóban tehát a bal oldali belső védő nagy valószínűséggel Dárdai Márton lesz, a helyettese pedig az OTP Bank Ligából érkezik. Gergényi Bence az xfb Analytics statisztikái szerint labdabiztos, kiemelkedően vezeti a labdát, nagyszerűek a beadásai, kitűnő a cselezőkészsége, a támadóharmadban a jelenléte és helyzetkialakítása, azonban mindez bal oldali védő, illetve szárnyvédő pozíciójából fakadt.

Gergényi Bence remek beadásokkal is észrevéteti magát (Fotó: Török Attila)

A 26 éves, ballábas futballista a Honvéd II-ben, a ZTE-ben és eleinte a Fehérvárban is ott játszott, most már bal oldali belső védő a posztja a háromvédős rendszerben, és a válogatottba is ezért kapott meghívót. Védőmunkája meglepően gyenge, az xfb Analytics szerint bőven az NB I átlaga alatti a labdaszerzések, megelőző szerelések, légi párharcok és védekezési intenzitás tekintetében, miközben Dárdai Márton a 2. Bundesligában a játék minden elemében a jók közé tartozik posztján, védekezésben teljesen más dimenzió a posztriválishoz képest.

Érthető, hogy Marco Rossi kísérletezik, s bár Szalai Attilának sem kiemelkedő a védőmunkája, ha a Hoffenheim játékosa csak a töredékét visszanyeri régi formájának, nehezen elképzelhető, hogy az Újpest védője a riválisává váljon a válogatottban.

Yaakobishvili Antal

A húszéves belső védő 2017-ben költözött családjával Spanyolországba, 2021 nyara óta tartozik a Girona kötelékébe. A 2023–2024-es idényben az első csapat kerettagjaként számoltak vele, idén január 17-én mutatkozott be a Rayo Vallecano elleni Király-kupa-mérkőzésen, amelyen levette a pályáról Radamel Falcaót. A sérüléshullám adta lehetőséget kihasználva a La Ligában is bemutatkozott, a Sevilla ellen jó teljesítményt nyújtott a neki jutó hatvan percben, a Mallorca elleni vesztes kupa­negyeddöntőben azonban voltak megingásai.

Legutóbb január 24-én lépett pályára a BL-induló együttesben, ez viszont nem jelenti azt, hogy ne kapott volna meccsterhelést, a második csapatban ugyanis rendre pályára lépett, a nyáron pedig olyan együttesek ellen mutathatta meg magát tesztmérkőzésen, mint a Bournemouth, a Newcastle vagy az Espanyol – Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a jobblábas fiatal készen áll a felnőttválogatottságra, és ha a helyzet úgy hozza, kipróbálja Willi Orbán helyén. Az biztos, hogy a fizikai adottságai megvannak, jó kötésű, magas bekk, ám a gyorsaságán van mit csiszolnia, az első három–öt méter dinamikáját még fejlesztenie kell.

Yaakobishvili Antal határozott védőmunkát végez (Fotó: Getty Images)

Labdabiztossága a belső védőkhöz képest kiemelkedő, technikailag képzett, amiből a passzoknál, átadásoknál, átvételeknél profitál. A labdakihozatalban hasznos a tudása, higgadtsága, tért ölelő indításaira is lehet támaszkodni. Játéka még nem teljesen letisztult, az idén a Skócia, Moldova, illetve Kazahsztán elleni U21-es mérkőzésen egyaránt követett el hibát, amelyből gólt kaphatott volna a válogatott – kérdés, tanult-e belőlük.

Rutint kölcsönjátékosként szerezhet, a több lehetőség reményében másik csapatnál töltheti az idényt – információnk szerint téves az a hír, hogy a Zaragozában folytathatja.

Vas Gábor

Szülővárosában, Tolnán kezdett el futballozni a húszéves belső védő, az U15-ös korosztály óta a Paksban bontogatja szárnyait, s azon kevesek közé tartozik az OTP Bank Ligában, akik már tizenhat éves koruk óta az első keret tagjai, 2020 tavaszán került fel. A 2003-as születésű labdarúgónak először Osztermájer Gábor szavazott bizalmat, később Bognár György és Waltner Róbert is számolt vele. A 2022–2023-as évad hozta meg neki az áttörést, huszonkét bajnokin kapott lehetőséget, kezdőként játszotta végig azt az időszakot, amikor csapata hatmeccses győzelmi sorozatot repesztett.

Az előző idényben sérülés hátráltatta, ám így is ötvenöt élvonalbeli mérkőzés van már mögötte – nála fiatalabban az NB I-ben futballozó, korosztályos válogatottakban számításba vehetők közül csak a ferencvárosi Gruber Zsombor érte el a félszáz meccset. A felnőttek között nemegyszer játszott jobbhátvédet, de leginkább belső védőként láthatjuk a pályán – Marco Rossi is alighanem a hátvédsor tengelyében számít rá.

Vas Gábor erős a megelőző szerelésekben (Fotó: Szabó Miklós)

A futballszakmai adatelemzéseket végző Cube statisztikái szerint a 2023–2024-es idényben posztján az egyik legjobb volt a szerelések játékidő-arányos számát tekintve, és a hatékonysága alapján is az élmezőnyhöz tartozott. Labdaszerzéseinek, megelőző szereléseinek száma is kiemelkedő volt, ám a védekező fejpárbajokat csak 39.7 százalékban nyerte meg, ami jelzi, nem biztos, hogy nemzetközi mérkőzésen megnyugtató lenne a szerepeltetése.

Bár sokszor próbálkozott mélységi és támadópasszokkal, ezek jellemzően nem voltak hatékonyak, ám a sok próbálkozásból mégis viszonylag sokszor eljuttatta a labdát az ellenfél büntetőterületén belülre, míg beadásainak a fele volt pontos, ami igen jó arány. Az új idényben szinte minden szegmensben jobban teljesít, mutatói a legtöbb esetben meggyőzőbbek (főleg a támadójátékban és a labdabirtoklásban mért számai), igaz, még csak három bajnokit játszott végig a Paksban.