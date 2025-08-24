NB II: legyőzte a Honvéd a Csákvárt, kikapott a KTE, előnyben a Videoton – élő eredménykövető!

Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 5. fordulójában. A késő délutáni meccseken a Honvéd hazai pályán magabiztosan legyőzte a Csákvárt a két piros lapot hozó mérkőzésen. A Kecskemét kikapott a Budafok otthonában, míg a Szentlőrinc legyőzte az Ajkát. 19 órától a Videoton a Békéscsabával játszik, a Szeged pedig a Kozármislenyt látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!