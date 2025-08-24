NB II: legyőzte a Honvéd a Csákvárt, kikapott a KTE, előnyben a Videoton – élő eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
17.30-kor kezdődött:
Budafoki MTE–Kecskeméti TE 2–0 (Szabó A. 33. – öngól, Vasvári 74.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc–FC Ajka 1–0 (Nagy R. 31.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
17.45-kor kezdődött:
Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár 3–1 (Szamosi Á. 4., 60., Medgyes Z. 44., ill. Simon A. 70.) (Kihagyott 11-es: Csontos 90. – Honvéd) (Kiállítva: Helembai 88.– Csákvár, Somfalvi 90. – Csákvár) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
19 órakor kezdődött:
Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (Varga R. 29. – 11-esből) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Karcagi SC 1–1 (Farkas B. 27., ill. Pap Zs. 12.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny 1–0 (Borvető 32.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Pintér Á. 43.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HÉTFŐ
20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport)