NB II: legyőzte a Honvéd a Csákvárt, kikapott a KTE, előnyben a Videoton – élő eredménykövető!

2025.08.24. 17:25
Medgyes Zoltán (balra) és a Honvéd az éllovas ellen köszörülheti ki a múlt heti csorbát (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd, archív)
Csákvár Szentlőrinc NB II 5. forduló Békéscsaba NB II Szeged Ajka Videoton FC Fehérvár Karcag BVSC Bp. Honvéd élő eredménykövetés Budapest Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia Kecskemét BVSC-Zugló Soroksár Videoton Mezőkövesd Budafok KTE
Hét mérkőzést rendeznek vasárnap a labdarúgó NB II 5. fordulójában. A késő délutáni meccseken a Honvéd hazai pályán magabiztosan legyőzte a Csákvárt a két piros lapot hozó mérkőzésen. A Kecskemét kikapott a Budafok otthonában, míg a Szentlőrinc legyőzte az Ajkát. 19 órától a Videoton a Békéscsabával játszik, a Szeged pedig a Kozármislenyt látja vendégül. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17.30-kor kezdődött:

Budafoki MTE–Kecskeméti TE 2–0 (Szabó A. 33. – öngól, Vasvári 74.) – vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc–FC Ajka 1–0 (Nagy R. 31.) – vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

17.45-kor kezdődött:

Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár 3–1 (Szamosi Á. 4., 60., Medgyes Z. 44., ill. Simon A. 70.) (Kihagyott 11-es: Csontos 90. Honvéd) (Kiállítva: Helembai 88.– Csákvár, Somfalvi 90. Csákvár) vége  ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

19 órakor kezdődött:

Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (Varga R. 29. – 11-esből) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Karcagi SC 1–1 (Farkas B. 27., ill. Pap Zs. 12.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny 1–0 (Borvető 32.) – szünet ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Pintér Á. 43.) – szünet – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HÉTFŐ
20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport)

 

 

